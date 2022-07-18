Юные борцы из Долаково успешно выступили на турнире в селе Майское

Так, Осмиев Мансур завоевал на этих соревнованиях «золото». Серебряные медали достались Шаухалову Ахмеду, Шибилову Мухаммаду, Белокиеву Абдул-Рахиму. «Бронза» у Белокиева Магомед-Амина, Осмиева Амина, Бештоева Джабраила. Все призёры — воспитанники тренера Гаракоева Шамиля.

Отличились также и подопечные тренера Аксагова Микаила. Второе место на турнире занял Мургустов Омар. На третью ступеньку пьедестала поднялись Бековы Мухаммад и Мухаммад. Кроме того, «бронза» и у воспитанников тренера Аксагова Юсупа — Гиреева Ибрагима и Эльдиева Абдулы.

Как сообщили в администрации Назрановского района, отдельным кубком «За волю к победе» был награждён Осмиев Мансур.