Прокуратура

Житель Ингушетии ответит в суде за автоаварию с тремя погибшими

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22-летний житель Назрановского района Ингушетии ответит в суде за автоаварию с тремя погибшими, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что 4 декабря прошлого года обвиняемый, не имея водительских прав, управлял грузовиком «ГАЗ-32562А», принадлежащим его брату. На территории сельского поселения Кантышево он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21102». В результате ДТП погибли водитель и две пассажирки легкового автомобиля.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.

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