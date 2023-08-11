Житель Ингушетии ответит в суде за автоаварию с тремя погибшими

Отмечается, что 4 декабря прошлого года обвиняемый, не имея водительских прав, управлял грузовиком «ГАЗ-32562А», принадлежащим его брату. На территории сельского поселения Кантышево он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21102». В результате ДТП погибли водитель и две пассажирки легкового автомобиля.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.