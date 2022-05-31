Наркотики

Житель Ингушетии ответит в суде за покупку героина

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения героина 27-летним местным жителем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии дознания, мужчина в марте 2022 года приобрел для личного употребления наркотическое средство — диацетилморфин (героин) массой 0, 73 грамма. Наркотическое средство было обнаружено в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд республики.

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