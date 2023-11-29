Благодарность

Житель Ингушетии поблагодарил энергетика за ответственность и преданность делу

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Пятимат Мальсагова

Житель города Карабулака выразил благодарность специалисту филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Пятимат Мальсаговой за ответственность, отзывчивость и преданность делу, сообщает пресс-служба компании.

«Хочу выразить благодарность Пятимат Магометовне, которая сочетает в себе прекрасные профессиональные и человеческие качества, — написал Магомет Картоев в письме, направленном в адрес энергокомпании. — Пятимат Магометовна внимательна, доброжелательна, корректна с клиентами, а особенно с людьми пожилого возраста. Мы уходим от нее в хорошем расположении духа, радуясь тому, что у нас есть такие замечательные люди. Ее добросовестное исполнение своих служебных обязанностей — пример для всех».

Пятимат Мальсагова — оператор по обработке данных Карабулакского энергосбытового отделения. В электроэнергетике специалист 13 лет. Пришла на время, а спустя месяц уже не представляла жизнь вне «светлой» отрасли.

«Первое впечатление — я всегда хочу быть частью этой многочисленной и дружной команды, где выше собственных интересов ставят заботу о других. А чуть позже пришло осознание — ведь от надёжности и слаженности нашей работы напрямую зависит развитие и процветание территорий, а значит качество жизни жителей региона. То есть, я каждый день своим трудом могу приносить пользу родине. А разве это не самое главное?»

В коллективе Пятимат Магометовну называют образцовым сотрудником: доброжелательной, тактичной, но в то же время принципиальной и требовательной.

«Грамотный и трудолюбивый специалист. Мгновенно находит общий язык с потребителями, — говорит начальник Карабулакского энергосбытового отделения Заурбек Акмурзиев. — Она с большой теплотой и вниманием относится к каждому абоненту, а они отвечают ей взаимностью. Пятимат — отличный пример настоящего энергетика: открытая, ответственная, вовлеченная».

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