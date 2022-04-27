Жители России смогут досрочно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет
С 26 апреля малообеспеченные семьи смогут подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба Минтруда России.
«Для удобства родителей по поручению председателя правительства РФ принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее», — цитирует пресс-служба главу ведомства Антона Котякова.
Отмечается, что заявления начнут обрабатываться сотрудниками Пенсионного фонда в начале следующего месяца.
Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. В отдельных случаях его могут продлить. В этом случае семье придет уведомление.