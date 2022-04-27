Пособие

Жители России смогут досрочно подать заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет

0

С 26 апреля малообеспеченные семьи смогут подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба Минтруда России.

«Для удобства родителей по поручению председателя правительства РФ принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее», — цитирует пресс-служба главу ведомства Антона Котякова.

Отмечается, что заявления начнут обрабатываться сотрудниками Пенсионного фонда в начале следующего месяца.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. В отдельных случаях его могут продлить. В этом случае семье придет уведомление.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
Школьникам села Мужичи Ингушетии рассказали о пагубном воздействии наркотических средств
Ингушские участники конкурса «Учитель года России» встретились с заслуженным педагогом республики
В городе Карабулаке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина
В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет
Суд в Ингушетии оштрафовал жителя Ставрополя за неудачный «магический обряд» на 167 тыс. рублей
Жительница Ингушетии «продала» муниципальную квартиру
Северо-Кавказский гуманитарный колледж инноваций передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои издания
Житель Ингушетии отправился в колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков
Юные технари из Ингушетии заняли призовые места на соревнованиях в Курске
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела»

Главное

Яндекс.Метрика

 