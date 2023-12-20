Презенты юным мастерам кожаного мяча передал заместитель министра спорта региона, президент региональной Федерации спортивной борьбы Руслан Белхороев. Форма, бутсы, вратарские перчатки и другие предметы экипировки — все это поможет ребятам достичь новых высот. С просьбой приобрести экипировку для футбольной команды к Махмуд-Али Калиматову обратились школьники, когда руководитель республики с инспекцией приехал в село. По поручению Главы были выделены средства из Национального фонда Ингушетии.

«Глава всегда уделяет внимание спорту в республике. Это дорогого стоит и служит стимулом для нашего подрастающего поколения», — подчеркнул Руслан Белхороев. По его словам, качественная экипировка — это только один из шансов на пути к успеху, но он очень важен.

Встреча с бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008, мастером спорта международного класса запомнится надолго не только юным футболистам, но и ребятам из местной секции единоборств. Прежде всего Белхороев проверил борцовские навыки и физическую подготовку ребят. Юные футболисты сразу примерили новую форму и начали играть с мячом, не скрывая своих радостных эмоций. Они поблагодарили Главу Ингушетии и пообещали ему использовать инвентарь и экипировку бережно.

Необходимо отметить, что руководством региона уделяется серьезное внимание отдаленным сельским поселениям. Так, в сельском поселении Аршты не так давно появилось мини-футбольное поле. Это первый подобного рода объект с парковкой для автомобилей в этом населенном пункте.

Поле уложено искусственным покрытием. Для этого предварительно было подготовлено основание. Строители установили фонарные столбы для того, чтобы люди могли играть в любимую игру в темное время суток. Также установлены заградительные сетки, скамейки, урны и питьевой фонтанчик.

Строительство спортивного объекта в отдаленном, приграничном с Чеченской Республикой селе — это большое событие. Потрачено порядка 4,5 млн рублей. Ранее футбольное поле построили в сельском поселении Берд-Юрт.

Отмечается, что главной целью проекта послужило развитие и улучшение физического здоровья и качества жизни подрастающего поколения, жителей сельского поселения. При его реализации учитывалось мнение граждан, кроме того, вся работа осуществлялась под непосредственным контролем общественности и муниципальных депутатов.