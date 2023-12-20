Ребята получили стимул для будущих побед
Детской футбольной команде «Эрзи» из села Аршты Ингушетии передали полный комплект экипировки
В сельском поселении Аршты местной детской футбольной команде «Эрзи» передали полный комплект экипировки по поручению Главы Ингушетии.
Презенты юным мастерам кожаного мяча передал заместитель министра спорта региона, президент региональной Федерации спортивной борьбы Руслан Белхороев. Форма, бутсы, вратарские перчатки и другие предметы экипировки — все это поможет ребятам достичь новых высот. С просьбой приобрести экипировку для футбольной команды к Махмуд-Али Калиматову обратились школьники, когда руководитель республики с инспекцией приехал в село. По поручению Главы были выделены средства из Национального фонда Ингушетии.
«Глава всегда уделяет внимание спорту в республике. Это дорогого стоит и служит стимулом для нашего подрастающего поколения», — подчеркнул Руслан Белхороев. По его словам, качественная экипировка — это только один из шансов на пути к успеху, но он очень важен.
Встреча с бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008, мастером спорта международного класса запомнится надолго не только юным футболистам, но и ребятам из местной секции единоборств. Прежде всего Белхороев проверил борцовские навыки и физическую подготовку ребят. Юные футболисты сразу примерили новую форму и начали играть с мячом, не скрывая своих радостных эмоций. Они поблагодарили Главу Ингушетии и пообещали ему использовать инвентарь и экипировку бережно.
Необходимо отметить, что руководством региона уделяется серьезное внимание отдаленным сельским поселениям. Так, в сельском поселении Аршты не так давно появилось мини-футбольное поле. Это первый подобного рода объект с парковкой для автомобилей в этом населенном пункте.
Поле уложено искусственным покрытием. Для этого предварительно было подготовлено основание. Строители установили фонарные столбы для того, чтобы люди могли играть в любимую игру в темное время суток. Также установлены заградительные сетки, скамейки, урны и питьевой фонтанчик.
Строительство спортивного объекта в отдаленном, приграничном с Чеченской Республикой селе — это большое событие. Потрачено порядка 4,5 млн рублей. Ранее футбольное поле построили в сельском поселении Берд-Юрт.
Отмечается, что главной целью проекта послужило развитие и улучшение физического здоровья и качества жизни подрастающего поколения, жителей сельского поселения. При его реализации учитывалось мнение граждан, кроме того, вся работа осуществлялась под непосредственным контролем общественности и муниципальных депутатов.