Водоснабжение

Чистая вода

Ингушетия направит более 850 млн руб. на улучшение водоснабжения в рамках федеральной программы

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Федеральные власти выделили республике средства на улучшение ситуации с обеспечением городов и сел чистой питьевой водой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«В общей сложности на реализацию федерального проекта «Чистая вода» с 2019 по 2024 год в регионе предусмотрено финансирование в размере более 852 млн руб.», — сказал сотрудник пресс-службы. ​

По его данным, в рамках упомянутого проекта с 2019 года в республике введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения. Кроме того, в 2022 году уже завершилось строительство насосной станции и водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей сельского поселения Аки-Юрт, а также продолжается модернизация Альтиевского водозабора.

«Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при добыче и транспортировке составляет свыше 30% от общего объема. Это приводит к тому, что в летний период от перебоев в водоснабжении страдают отдаленные сельские поселения», — констатировал представитель ведомства.

​Как отметил собеседник, до конца июня 2022 года планируется ввести в эксплуатацию насосную станцию и водопровод в селе Вознесенское для водоснабжения сельского поселения Аки-Юрт. Работы на объекте начались в апреле 2021 года.

В ходе строительства выполнен монтаж двух резервуаров по 50 куб. м, насосной станции марки «Урбан БНС 2», построены водопровод и пять колодцев. ​

Как отметила руководитель проектной дирекции Минстроя РФ Дина Сафиуллина, после окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию доступ к качественной питьевой воде получат более 4 тысяч жителей сельского поселения Аки-Юрт.

«Общее финансирование данного объекта составило 20,8 млн рублей. Стоит отметить, что доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, к 2024 году должна составить 79%, и мы уверенно приближаемся к достижению этого показателя», — процитировал нашему изданию Сафиуллину представитель регионального Минстроя.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявлял, что региону выделят около 7,2 млрд рублей на строительство водозабора на реке Асса. В течение трех лет в республике наладят работу по водоснабжению. Основные проблемы решатся в 2024-2025 годах. В Ингушетии изношенные трубы, а в летний сезон, когда увеличивается уровень потребления воды, старые трубы не выдерживают, отсюда и большие потери воды. Благодаря уже проведенной работе по модернизации системы водоснабжения качественной питьевой водой в регионе обеспечены более 80 тыс. человек.

Для улучшения ситуации с водоснабжением в 2017-2018 годах за счет средств, выделенных ПАО «НК «Роснефть», проведены работы по строительству 16 водонапорных резервуаров, проложено более 60 км разводящих водопроводов и сдано в эксплуатацию 9 артезианских скважин, в том числе в Назрани и Сунже, селах Яндаре, Гази-Юрт, Барсуки, Долаково, Али-Юрт, Плиево, Средние Ачалуки, Новый Редант, Зязиков-Юрт, Сагопши, Джейрах и другие.

В ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации в ноябре 2021 года власти региона сообщали, что модернизация системы водоснабжения Ингушетии потребует около 11,5 млрд рублей.

Как сообщал зампредседателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, в регионе около 66,5% сетей нуждаются в замене, а дефицит качественного питьевого водоснабжения в среднем составляет около 45,8 тыс. м³ в сутки. Такая ситуация сложилась из-за роста населения региона с 1992 года в 2,6 раза, высокого износа разводящих сетей, сверхнормативной изношенности объектов водоснабжения.

В республике значительная часть (33,5%) от общего объема добываемой воды не соответствует требованиям санитарных норм.

По его мнению, для комплексного решения обозначенной проблемы необходима реализация ряда мероприятий, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.

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