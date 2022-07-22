«Единая Россия»

Заседание политсовета

Ингушские единороссы обсудили реализацию партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа» в Малгобеке

0

В Малгобеке состоялось заседание политсовета местного отделения «Единой России». Собрание прошло под председательством секретаря регионального отделения ВПП Магомета Тумгоева с участием депутатов парламента, руководителя регионального исполнительного комитета партии, секретаря местного отделения партии Малгобека, членов местного политсовета, а также секретарей первичных отделений.

В ходе встречи единороссы обсудили работу Малгобекского местного отделения за первое полугодие 2022 года, вопросы реализации в городе федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа».

Основным докладчиком выступил секретарь местного отделения Усман Евлоев.

«За первое полугодие текущего года местный политический совет партии «Единая Россия» в городе Малгобеке ежемесячно участвует в различных мероприятиях городского и регионального уровней, в реализации партийных проектов, оказании помощи продуктовыми наборами малоимущим семьям, в проведении профилактических бесед среди молодежи, а также и по другим направлениям. Я хочу поблагодарить всех за огромную работу и пожелать успехов в вашем деле», — сказал Евлоев.

Также на заседании рассмотрели и другие важные вопросы, касающиеся организационно-партийной работы.

«Наша основная цель — улучшение качества жизни людей и развитие республики. Мы должны применять партийные инструменты. Используя потенциал и возможности партийного актива, добиваться решения проблем и реализации многих проектов», — отметил спикер парламента Тумгоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники в Ингушетии почтили память погибших 20 лет назад коллег
Властями Ингушетии рассматривается вопрос создания единой системы закупок в сфере здравоохранения
Ингушский тяжелоатлет Азраил Плиев выступит на турнире для профессионалов «Путь к Олимпу»
В Назрановском районе Ингушетии около 60 претендентов на звание лучшего подсобного хозяйства
Ингушский госуниверситет и ЦУР подписали соглашение о сотрудничестве
Энергетики безвозмездно построили ЛЭП для электроснабжения сельской мечети в Ингушетии
Старший тренер сборной России по вольной борьбе провел в Ингушетии показательную тренировку
В город Назрань Ингушетии доставили 195 контейнеров для раздельного сбора мусора
Ингушские нейрохирурги провели сложнейшую операцию пациенту со спинномозговой травмой
Юные ингушские боксеры успешно выступили на межрегиональном турнире в КЧР
В здании УФССП по Ингушетии в Магасе прошли пожарно-тактические учения

Главное

Яндекс.Метрика

 