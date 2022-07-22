Заседание политсовета
Ингушские единороссы обсудили реализацию партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа» в Малгобеке
В Малгобеке состоялось заседание политсовета местного отделения «Единой России». Собрание прошло под председательством секретаря регионального отделения ВПП Магомета Тумгоева с участием депутатов парламента, руководителя регионального исполнительного комитета партии, секретаря местного отделения партии Малгобека, членов местного политсовета, а также секретарей первичных отделений.
В ходе встречи единороссы обсудили работу Малгобекского местного отделения за первое полугодие 2022 года, вопросы реализации в городе федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа».
Основным докладчиком выступил секретарь местного отделения Усман Евлоев.
«За первое полугодие текущего года местный политический совет партии «Единая Россия» в городе Малгобеке ежемесячно участвует в различных мероприятиях городского и регионального уровней, в реализации партийных проектов, оказании помощи продуктовыми наборами малоимущим семьям, в проведении профилактических бесед среди молодежи, а также и по другим направлениям. Я хочу поблагодарить всех за огромную работу и пожелать успехов в вашем деле», — сказал Евлоев.
Также на заседании рассмотрели и другие важные вопросы, касающиеся организационно-партийной работы.
«Наша основная цель — улучшение качества жизни людей и развитие республики. Мы должны применять партийные инструменты. Используя потенциал и возможности партийного актива, добиваться решения проблем и реализации многих проектов», — отметил спикер парламента Тумгоев.