В ходе встречи единороссы обсудили работу Малгобекского местного отделения за первое полугодие 2022 года, вопросы реализации в городе федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа».

Основным докладчиком выступил секретарь местного отделения Усман Евлоев.

«За первое полугодие текущего года местный политический совет партии «Единая Россия» в городе Малгобеке ежемесячно участвует в различных мероприятиях городского и регионального уровней, в реализации партийных проектов, оказании помощи продуктовыми наборами малоимущим семьям, в проведении профилактических бесед среди молодежи, а также и по другим направлениям. Я хочу поблагодарить всех за огромную работу и пожелать успехов в вашем деле», — сказал Евлоев.

Также на заседании рассмотрели и другие важные вопросы, касающиеся организационно-партийной работы.

«Наша основная цель — улучшение качества жизни людей и развитие республики. Мы должны применять партийные инструменты. Используя потенциал и возможности партийного актива, добиваться решения проблем и реализации многих проектов», — отметил спикер парламента Тумгоев.