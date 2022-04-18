«В каждую посылку были вложены рисунки и письма, которые написали учащиеся общеобразовательных учреждений г. Магаса и кадеты Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цороева, — говорит председатель Ингушского регионального отделения Союза женщин России Мадина Ужахова. — Посылки были подготовлены с учетом начавшегося священного месяца Рамадан и содержали халяльные мясные продукты, национальную ингушскую халву из кукурузной муки, сладости, теплые носки и другие продукты, которые согреют сердца наших ребят, дадут им силы добиться скорейшего мира и вернуться домой к своим родным и близким».

Ингушское региональное отделение Союза женщин России выражает огромную благодарность за помощь и поддержку в проведении акции предпринимателю Ахмету Исаевичу Мальсагову, женсовету Ингушского государственного университета, Назрановского аграрного техникума имени И. Зязикова, научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Э. Ахриева, Горского кадетского корпуса, а также редакции газеты «Ингушетия» и всем членам Ингушского регионального отделения и гражданам республики, поддержавшим акцию Союза женщин России.