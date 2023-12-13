Согласно известным к настоящему времени историческим материалам, при описании участия ингушских деятелей в общественных, политических и военных сферах деятельности, можно условно отнести их к трём поколениям. К первому относятся те, чья деятельность проходила с середины XVIII в. до 40-х гг. XIX в., ко второму — с 40-х гг. до конца XIX в. Это значит, что Иналук Гайтиевич Мальсагов относится к третьему поколению людей — видных политических и общественных деятелей Ингушетии, которые жили, отстаивали свои интересы в тяжелейшие годы становления советской власти в стране, как преданные своей Родине сыны ингушского народа.

Иналук был сыном известного на Кавказе благороднейшего человека, уроженца селения Яндаре Гайти Бетиевича Мальсагова — героя русско-турецкой войны, кавалера Золотого оружия, который до революции купил дом во Владикавказе и вместе с сыновьями переехал туда жить.

Родился Иналук Гайтиевич Мальсагов в селении Яндаре в 1888 году. Когда мальчику исполнилось шесть лет, отец решил отдать его на обучение русскому языку и другим наукам в семью одного русского учителя во Владикавказе. Дело в том, что в старину у ингушей одним из элементов системы воспитания в состоятельных семьях был обычай отдавать детей на воспитание в чужие семьи. Причем лишь отдельные состоятельные семьи, имеющие необходимые связи, могли отдать своих детей в другие семьи, где их учили грамоте, этике, поведению в обществе.

Надо отметить, что в то время на Северном Кавказе образовательных учреждений было очень мало, и среди них почетную славу имело Владикавказское реальное училище, куда, успешно выдержав вступительные экзамены, в 1901 году поступил Иналук Мальсагов. Здесь о его незаурядных способностях говорили многие учителя, которые сулили ему большое будущее. Отсюда Иналук поступает в Петербургский университет на юридический факультет, а в 1911 году параллельно начинает заниматься на сельскохозяйственных курсах при Санкт-Петербургском департаменте земледелия. После учебы, имея солидный багаж теоретических знаний, Иналук направляется на работу в Воронежскую область, но в связи с началом Первой мировой войны он в конце 1914 года добровольцем отправляется на фронт, где находился вплоть до Февральской революции.

В начале 1918 года Иналук Мальсагов возвращается домой, и его избирают комиссаром земледелия при Ингушском народном совете. В то же время вместе с большевиками он начинает вести революционную борьбу в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабарде и Грузии и возглавляет подпольный ревком Горской республики, став позже народным комиссаром Ингушетии. Вместе с ротмистром Иналуком Мальсаговым на сторону советской власти перешли и все его братья. В частности, Туган Гойтиевич Мальсагов стал начальником пожарной службы Терской области, затем военкомом Ингушетии в чине подполковника.

Времена эти были довольно сложные. Непростая, а зачастую накаленная общественно-политическая ситуация сказывалась на состоянии жизни населения. И для того, чтобы обеспечить спокойствие на экономическом фронте, И. Мальсагов был назначен председателем продовольственного комитета Назрановского округа.

Пламенный борец за народное дело Иналук Мальсагов был замечен Серго Орджоникидзе, который приезжал на Северный Кавказ в июле 1918 года для того, чтобы организовать IV съезд народов Терека. На этом съезде были рассмотрены злободневные вопросы общественно-политической ситуации в регионе, которые были подготовлены под присмотром и при активном участии Иналука Мальсагова. Грамотный, эрудированный и хорошо владеющий обстановкой, он сразу бросался в глаза окружающим, поэтому не удивительно, что его персоной заинтересовался сам Серго Орджоникидзе. Именно по его инициативе Иналук Мальсагов был выдвинут на пост председателя совета обороны Северо-Восточного фронта Ингушетии в тот самый ответственный момент, когда Деникин готовил наступление на Ингушетию. Как рассказывали многие сослуживцы Иналука, он был самым надежным соратником Серго и часто сопровождал его по Ингушетии, а в период боевых действий И. Мальсагов всё время находился рядом с Орджоникидзе.

В то время Иналуку редко удавалось приезжать к себе домой. И только изредка он получал информацию о состоянии здоровья родителей и супруги Аминат. Однажды он узнал, что родительский дом, который находился во Владикавказе, был сожжен белогвардейцами в отместку за то, что сыновья из этой семьи боролись за советскую власть. В момент поджога дома внутри находились ослепший отец Иналука, его мать Пахи (урожденная Джабагиева) и жена с дочкой Фатимой. К счастью, все они успели выбежать на улицу, но дом был сожжен дотла. Об этом несчастье тут же узнал Серго Орджоникидзе, который приказал в срочном порядке восстановить дом. А Иналук между тем продолжал вести мужественную борьбу и шёл на самые опасные схватки с врагом. Некоторое время они с Серго оставались в горах Ингушетии и оттуда следили за обстановкой. Несколько раз выезжали в Грузию, где базировались отступившие большевики, с целью вернуть их на боевую позицию. Также работали в Назрани, в горных селениях Мужичи, Галашки и других населенных пунктах.

Но наиболее заметная и зрелая деятельность Иналука Мальсагова в политической и хозяйственной жизни Ингушетии и всего Северного Кавказа начинается с 20-х годов, когда он становится заместителем председателя ревкома, заведующим земельным отделом Назрановского округа и затем наркомом земледелия Терской области. А после создания 7 июля 1924 года Ингушской автономной области Иналука Мальсагова назначают председателем Ингушского областного ревкома.

Вместе со своими единомышленниками и борцами за гражданскую свободу и независимость Иналук Мальсагов проявил яркие организаторские способности в формировании органов власти, проведении границ между территориями и разделе государственного имущества. При этом, когда у некоторых личностей возникали вопросы в определении границ и распределении предприятий и учебных заведений, И. Мальсагов приводил веские и доказательные аргументы, которые бесспорно защищали его позицию.

В 1925 году Иналук Мальсагов избирается членом Центрального исполнительного комитета СССР третьего созыва и членом Союзного совета ЦИК СССР. В том же году он был избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов двенадцатого созыва.

25 июня 1928 года И. Мальсагов был утвержден в должности директора «Кавгидростроя». Также он был назначен куратором общенациональной газеты «Сердало». Документы, подтверждающие эти и другие назначения нашего соотечественника на высокие посты, которые были описаны бывшим директором Чечено-Ингушского республиканского музея Фатимой Кудусовой в своей научной статье, являются свидетельством огромного труда и участия Иналука Мальсагова в социально-экономической и общественно-политической жизни республики.

Вот что пишет Фатима Кудусова в своей авторской статье «Новые поступления в фонды музея в 1970-1972 гг.» касательно документов одного из первых коммунистов-ингушей Иналука Гайтиевича Мальсагова, переданных в музей в конце 1971 года: «Детальное знакомство с этими документальными источниками позволяет нам узнать о той большой роли, которую сыграл Иналук Мальсагов в годы гражданской войны на Северном Кавказе, и об участии его в государственном управлении и деятельности в хозяйственных органах в годы выполнения первых народнохозяйственных планов развития страны».

Таким образом, можно сделать выводы, что до чеченской кампании (1994-1999 гг.) в музеях ЧИАССР широко были представлены материалы о многогранной деятельности Иналука Мальсагова. Но в данное время, по словам специалистов, большинство из этих архивных документов, имевших особую ценность, считаются потерянными. Работники архивной службы нашей республики также утверждают, что в музее имени С. Кирова в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) тоже хранились документы, касающиеся жизни и деятельности революционера Иналука Мальсагова, в том числе автобиография, написанная им еще до депортации. Но после возвращения нашего народа из ссылки выяснилось, что и эти документы каким-то загадочным образом пропали.

Так получилось, что с упразднением Ингушской автономной области карьерный рост Иналука Мальсагова постепенно стал идти на спад. В конце 1934 года он назначается председателем райплана Пригородного района, а когда началась Великая Отечественная война, он просится на фронт, но ему отказывают из-за возраста.

Вскоре вселенская трагедия войны перерастает для его народа в тотальное изгнание из своих нажитых мест, и для Иналука Мальсагова это был удар в спину, который он не ожидал и никак не мог объяснить. «Всё, чем я грезил многие годы: борьба за правую жизнь, идеалы, правда, которой служил, — вдруг так жестоко и предательски обернулось против меня и моего народа», — говорил он.

Если вы возьмете и прочитаете отрывок из повести Мусы Яндиева «Иналук», в котором рассказывается о нашем герое, узнаете, как тяжело и невыносимо больно воспринял И. Мальсагов решение властей сослать целый народ в неизведанную даль, впереди которой были только суровые морозы и беспросветная тьма.

«Статный, высокого роста мужчина лет 50-55 как в оцепенении стоял, глядя куда-то в даль через решетчатое окно товарного вагона, в котором отправлялся его народ все дальше и дальше на восток. Этот сильный мужчина продолжал стоять более суток, но за всё это время он не присел ни на один миг и не притронулся к еде. Находящиеся рядом люди молили его не стоять как вкопанный, и, опасаясь за его здоровье, просили прилечь и отдохнуть. Но он не слушался их. Так, простояв в неподвижности несколько десятков часов, он рухнул как подкошенный».

Здесь автор повести дает нам понять, насколько мужественным был этот человек, который даже в непримиримой борьбе не мог позволить себе смириться с суровыми реалиями жизни, когда десятки тысяч ингушских парней, воевавших против гитлеровцев, сложили головы на полях сражений, защищая Родину, а их за такие ратные подвиги отправили в Среднюю Азию и Казахстан, провокационно обвинив в предательстве.

Будучи в ссылке, он часто повторял, что молодежи надо учиться и набираться знаний, потому что непросвещенные народы будут находиться в зависимости от более культурных и развитых народов и играть жалкую роль существования.

Конечно, Иналук Гайтиевич вместе со всеми достойно пережил депортацию, но вернуться из ссылки на родину, с которой он жестоко был разлучен, ему было не суждено. Он умер в 1956 году в Джамбуле, где и был похоронен.

Сегодня во многих исторических справках и документах, составленных научными деятелями и историками нашей республики, можно найти информацию о том, что Иналука Мальсагова уважали и ценили в народе. Но самое главное — это то, что ему беспрекословно верили. Поэтому в каждом ингушском доме он был почетным гостем и надежным товарищем.

Вместе с тем многие историки говорят, что жизнь и деятельность бесстрашного защитника интересов народа, хозяйственника и политика, видного общественно-политического деятеля Иналука Мальсагова еще предстоит изучить глубоко, чтобы мы могли увидеть его образ во всей своей полноте.

Не забывают о славном историческом пути Иналука Мальсагова и наши современники. Достаточно сказать о том, что спустя много лет после его смерти, 7 июля 2002 года, в день очередной годовщины создания Ингушской автономной области, Иналуку Мальсагову был посмертно присвоен высший орден Республики Ингушетия — «За заслуги».

Также в текущем году во многих образовательных учреждениях, музеях и библиотеках республики проходят юбилейные памятные мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения достойного сына Ингушетии. К примеру, на днях в библиотеке-филиале сельского поселения Верхние Ачалуки прошла тематическая беседа, посвященная жизни и боевому пути Иналука Мальсагова, в которой участвовали посетители библиотеки и учащиеся местной школы. Собравшиеся говорили об участии И. Мальсагова в решении важных судьбоносных вопросов для ингушского народа, о котором подробно рассказывается в книге Азиза Яндиева «Они стояли у истоков» в статье «Достойный сын народа».

Образованный и эрудированный человек, смелый и отважный революционер Иналук Мальсагов всю свою жизнь посвятил служению своему народу, с которым прошел все испытания, выпавшие на его долю. Таким он и останется в памяти потомков.