Юбилей

Негаснущая слава

К 145-летию со дня рождения Магомеда Джабагиева

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Известно, что сегодня мы располагаем очень малым количеством источников, в которых рассказывали бы сами ингуши о своем народе, об их истории, быте и нравах. И поэтому, мы, как правило, вынуждены опираться на информацию, которую оставляли различные путешественники, ученые и исследователи, бывавшие в наших краях.

Магомед Ижиевич Джабагиев — один из тех, кто предпринял первые попытки сделать так, чтобы от лица ингушей об их истории говорил именно представитель этого народа. В эти дни отмечается юбилейная дата рождения этого выдающегося просветителя, мыслителя и видного общественно-политического деятеля Северного Кавказа.

Известный ингушский лингвист, этнограф, собиратель фольклора Магомед Ижиевич (Эльджиевич) Джабагиев родился 145 лет назад, 28 августа (по другим данным — 23 августа) 1877 года в селе хуторного типа Ижи-Юрт (ныне — территория Насыр-Кортского АО города Назрани) в семье полковника царской армии, участника Русско-турецкой войны Ижи (Эльджи) Джабагиевича Джабагиева. Отец Магомеда в чине полковника служил у генерала Скобелева Д. И, который командовал Кавказкой казачьей дивизией. Эта дивизия принимала самое активное участие в русско-турецкой войне. Многие офицеры, участвовавшие в этой войне, получили высокие награды. А Ижи Джабагиев в числе немногих стал полным Георгиевским кавалером.

Будучи ещё относительно молодым офицером, Ижи Джабагиевич, в результате ухудшения состояния здоровья из-за многочисленных ранений, вышел в отставку в чине штабс-капитана, и скончался в возрасте 47 лет.

Будучи тяжело больным, находясь в постели, он говорил своей жене: «Трудно будет тебе в жизни, но, несмотря на это, сделай все возможное, чтобы дети получили образование. Только в таком случае они станут людьми». Супруга выполнила последнюю волю мужа, и все три сына Ижи Джабагиева получили хорошее образование.

Рассказывают, что вдова Ижи Джабагиевича — Барбаха Брикова (Картоева) была единственной и любимой дочерью штабс-капитана Джанхота Брикова. Ещё при жизни мужа она слыла глубоко набожной и добродетельной женщиной: не совершив молитву, она не готовила еду и не кормила членов своей семьи. Также она с особой заботой относилась к мужу, детям, родственникам, и была очень гостеприимной хозяйкой. После смерти главы семейства она взяла на свои плечи воспитание детей. Каждый из них в свое время получил начальное образование во Владикавказском реальном училище и в разное время поступили в различные высшие учебные заведения.

Когда умер отец, Магомеду было 8 лет. После окончания Владикавказского реального училища, он поступает в Рижский политехнический институт, и в качестве дипломированного специалиста в 1912 году начинает свою трудовую деятельность в должности Президента (ныне эта должность называется главный агроном — авт.) Донской, Кубанской и Терской областей. Их резиденция находилась в Пятигорске.

Несмотря на свою молодость, Магомед Джабагиев показал себя в то время грамотным, сложившимся специалистом и завоевал авторитет среди многочисленных коллег. Прекрасное образование, знание нескольких иностранных языков, государственное мышление и четкое выполнение поставленных задач, способствовало быстрой карьере. Магомед отличался строгостью и принципиальностью, производил невообразимое впечатление высокой образованностью и культурой, редкой работоспособностью в сочетании с поразительной памятью и дальновидностью. Поэтому он не мог позволить себе заниматься только одним делом.

Параллельно своей основной работе, Магомед тяготел к науке и продолжал увлекаться лингвистикой и собиранием старинного ингушского фольклора, которым он начал заниматься ещё во время учебы во Владикавказском реальном училище. Позже он создал ингушский алфавит на основе латинской графики. А в 1908 году во Владикавказе выходит его первая «Ингушско-чеченская азбука», которая сохранилась до наших дней.

Помимо занятий наукой, будущий этнограф много сил отдавал просветительской деятельности. И для того, чтобы соответствовать этому званию, в 1911 году Магомед Джабагиев записался в «Общество просвещения ингушского народа», которое функционировало во Владикавказе. Кроме него в этом Обществе состояли Иналук Мальсагов, Бекмурза Мальсагов, Касым Долгиев и другие деятели.

Магомед Ижиевич ставил перед собой большие цели и упорно шёл к ним. Он хотел заниматься мирными науками и стать великим ученым, но крупный государственный переворот в столице России поменял все дальнейшие планы молодого человека. После Великой Октябрьской социалистической революции Магомеда Ижиевича, учитывая его образование, эрудированность и высокий интеллект, назначают на пост комиссара Временного исполнительного комитета Ингушетии.

Вместе с младшим братом Виссан-Гиреем он входит в Центральный комитет Союза объединенных горцев Кавказа, созданного в мае 1917 года на 1-ом горском съезде во Владикавказе, и в 1918 году стал возглавлять Ингушский Национальный Совет. В то время М. Джабагиев стал одним из соавторов основополагающих программных, уставных и тактических документов (проект будущей Конституции Союза объединенных горцев Кавказа, реформ земского самоуправления, местного суда, народного образования и др.).

Таким образом, дальнейшая судьба этого человека была тесно связана с происходящими политическими процессами на Кавказе, которые стремительно менялись. Времена эти были тяжелые, смутные, охваченные студенческими волнениями, забастовками, связанные с началом национально — освободительного движения. И в такое тревожное и судьбоносное время Магомед Ижиевич посчитал своим нравственным долгом быть со своим народом.

Как и многие демократически настроенные современники, он с энтузиазмом и патриотизмом воспринял февральскую революцию, считая ее оправданной, неизбежной и, полагая, наконец, что Россия станет демократическим федеративным государством, а народы ее приобретут свободу.

Будучи председателем Ингушского Национального Совета, Магомед Джабагиев действовал в первых рядах на этапе становления и развития ингушской государственности. Вместе с братом Виссан-Гиреем он в 1918 году организовал ингушские вооруженные силы с белоказаками.

Но в марте того же года непризнанное советской властью Горское правительство вынуждено было переехать в Тифлис и там продолжало свою деятельность за независимость и суверенитет горских народов Кавказа.

В 1921 году после установления в Грузии советской власти, Магомед Джабагиев вынужденно эмигрировал во Францию.

Надо сказать, что собиранием фольклора и этнографическими изысканиями М. Джабагиев занимался и после эмиграции. Из дошедших до читателя работ, изданных за границей, следует отметить такие, как: «ГIалгIай фольклор» на ингушском языке, переведенный на французский язык профессором Ж. Дюмезилем, а также «Древне-Галгайская мифология» и «Учебник галгайского языка».

Не менее известными являются труды М. Джабагиева «Дорогая память о жизни наших предков», «Сборник сказок, легенд, песен, пословиц и загадок» и целый цикл публикаций о том, как жили наши предки, страдали, радовались, любили, защищали честь и Родину, верили в Бога и дружбу.

В 1935 году в Париже выходит в свет очередная книга М. Джабагиева на французском языке под названием «Тексты по ингушскому фольклору» в переводе профессора Жоржа Дюмезиля. Член французской академии, ученый-языковед Дюмезиль в своих комментариях, в частности, отмечал, что «иммигрант Магомед Джабагиев проживал в тяжелейших условиях, но этот стареющий человек, хранил незабвенно то, что было всегда главной целью его жизни: служить своему народу».

В эмиграции Магомед Джабагиев жил сначала в Марселе, потом в Париже, где он и умер в феврале 1937 года на 60-м году жизни. Его могила находится на мусульманском кладбище Бобиньи в пригороде Парижа.

Магомед Ижиевич жил, мыслил и действовал исключительно своими убеждениями, сохраняя верность своим идеалам. Не изменяя своим принципам, он достойно ушел из жизни, оставив заметный след в истории ингушского народа и всего Кавказа.

Как рассказывают наши соотечественники за границей, во Франции сейчас живет немало последователей гражданской позиции Магомеда Джабагиева, где главенствующее место занимала беззаветная любовь к своей малой родине — Ингушетии и желание прославлять ее в Европе добрыми и благородными поступками, умением органично интегрироваться в жизнь европейского социума.

По их словам, сегодня во Франции, как и в других европейских государствах, сформировался костяк людей ингушской национальности, которые, получив прекрасное образование, устроившись на работу в солидные компании, представляют Ингушетию в лучшем свете. Благодаря таким людям в судьбе знаменитого ингуша Магомеда Джабагиева даже после его смерти произошли позитивные изменения.

К примеру, в мае 2016 года в Париже по инициативе Франко-Российско-Ингушского центра по международному сотрудничеству и развитию региона Лоррен была открыта памятная плита в честь Магомеда Джабагиева. А в 2017 году письма-переписки известного просветителя и общественного деятеля Магомеда Джабагиева, которые хранились в архиве французского исследователя Жоржа Дюмезиля в торжественной обстановке были переданы в фонд Ингушского музея краеведения имени Тугана Мальсагова.

В церемонии передачи раритетных документов, которая состоялась в главном зале республиканского краеведческого музея в Назране, приняли участие родственники семьи Джабагиевых, гости из Франции, а также представители научной интеллигенции Ингушетии и журналисты. А инициатором этих акций стал доцент Сорбонны, руководитель Франко-Ингушского центра сотрудничества Иса Боков, который на протяжении долгого времени вел переговоры с потомками французского исследователя, проговаривая возможность передачи ингушской стороне копий писем Магомеда Ижиевича Джабагиева из его переписки с Дюмезилем.

Таким образом, была увековечена память о прекрасном человеке, который жил ради своего народа и, даже будучи на чужбине, посвятил ему свою жизнь.

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