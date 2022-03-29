В своем комментарии по этому поводу, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона не поддаваться дезинформации. «В настоящий период крайне важно не верить провокаторам и сочинителям различных фейков», — отметил он.

Сегодня, когда на Украине проходит военная спецоперация, всем необходимо проявить гражданскую сознательность, здоровый и ясный патриотизм, выдержку и понимание происходящих процессов, считает руководитель субъекта.

«Мы все неразрывно связаны и являемся неотъемлемой частью нашего Отечества. Руководство России использует различные каналы по решению данного вопроса, в том числе и дипломатический, переговорный», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

При складывающейся ситуации, по его словам, важно сохранять единство, сплоченность, без колебаний верить в силу, созидательный потенциал своего государства. Не поддаваться на информационное давление, которое сегодня оказывают на Россию со всех сторон.

«Мы живем в экономически и политически сильном государстве, которое много раз за свою многовековую историю давало достойный ответ на все вызовы, трудности, которое ему пришлось испытать. Убежден, наша страна Россия сохранит свой курс и достигнет своих стратегических целей. Мы своих не бросаем», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Как отмечал в ходе заседания Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин закон о фейках призван «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

В соответствии с документом, Уголовный кодекс России дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также введена административная ответственность за дискредитацию ВС России.

Еще один закон предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Уголовный кодекс теперь дополнен новой статьей «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц».

Дезинформация весьма «подорожала». То, что власти при нынешней ситуации не позволят раскачивать обстановку видно и по тому, как был органичен доступ к различным, так называемым, независимым информационным ресурсам.