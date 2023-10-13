Мероприятие было приурочено к 130-летию со дня рождения автора книги. На памятном заседании собрались представители творческой и научной интеллигенции республики, учащиеся и преподаватели старших классов СОШ № 1 г. Сунжа, близкие родственники Созерко Мальсагова, журналисты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в НБ, открыла конференцию её организатор и ведущая — заведующая национально-краеведческим отделом Зарема Евлоева. Отмечается, что в читальном зале главной библиотеки региона была развернута выставка изданий и документов из фонда учреждения, посвящённая жизненному пути Созерко Мальсагова. Также на экране демонстрировалась виртуальная выставка.

Созерко Артаганович Мальсагов — российский офицер, кадровый военный, выпускник Воронежского кадетского корпуса, ротмистр Ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии («Дикой дивизии») в годы Первой мировой войны. Родился в Альтиево Назрановского округа. Во время революции 1917 года был участником Белого движения (Созерко командовал эскадроном и кавалерийской бригадой при выступлении Корнилова и первым ингушским кавалерийским полком в Добровольческой армии Деникина), после разгрома белых армий эмигрировал в Турцию. Поверив обещанной большевиками амнистии, Мальсагов вернулся на родину в 1923 году. Потом он не единожды жалел о том, что так поступил, так как его незамедлительно арестовали и осудили. Первое время он был узником Батумской, затем Тифлисской (Тбилисской) и далее нескончаемой вереницы тюрем. Потом был СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.

Весной 1925 года Созерко Мальсагов с группой других узников совершил побег из лагеря за границу СССР. За всю историю СЛОНа это был беспрецедентный побег. Автору этих строк довелось побывать в тех местах. Там очень суровый климат, густые леса, хищники и бесконечные водоемы. К счастью беглецов, в то время граница с Финляндией была значительно ближе к Соловецкому лагерю. После советско-финской войны её существенно отодвинули на запад.

О пережитом им и его товарищами по несчастью, об ужасах, творящихся в тюрьмах и лагерях новоиспечённой советской страны, Мальсагов рассказал в своих записках, опубликованных под названием «Соловки. Остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С. А. Мальсагова)» в нескольких номерах эмигрантской газеты в Риге. В 1926 году в столице Великобритании его сенсационное документальное свидетельство было издано отдельной книгой «Адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере», переведённой затем на многие языки мира. На ингушский язык книга «Адские острова» была переведена значительно позже, уже в наше время, литературоведом Хавашем Алиевичем Накостоевым. Он, нынешний председатель Союза писателей республики, выступил на конференции с речью.

Накостоев поведал о том, как шла работа над переводом, о возникавших при этом сложностях, о созданных им в процессе литературного труда неологизмах — переводе некоторых слов и названий на ингушский язык. Также Хаваш Алиевич поделился, как ученый и переводчик, своим мнением о книге и ее авторе, отметил тех, кто содействовал выходу в свет издания перевода.

«Книга «Адские острова» — жесткое, далекое от беллетристического, лаконичное и концентрированное повествование лично пережитого. Это свидетельство человека, волею судьбы оказавшегося в горниле тяжких испытаний; человека, изначально не принявшего идею социализма, всей своей жизнью утверждавшего право на инакомыслие, свободу в своих поступках и решениях. Это взгляд личности, офицера царской армии с воспринятым и тщательно лелеемым кодексом чести русского офицера. Но главное — это поведение и мироощущение ингуша, обреченного на свободное дыхание своим генетическим кодом, человека, который не мог и не хотел быть унижаемым и уничтоженным. Созерко Мальсагов описал Соловецкий концлагерь 1924–1925 годов (в январе 1924 года он попал туда, а в мае 1925 года с товарищами совершил побег). Сейчас мы уже знаем, что это были не худшие годы во всей страшной истории существования СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения, впоследствии переименованного в СТОН — Соловецкая тюрьма особого назначения)», — написала внучка Созерко Артагановича — Марьям Яндиева.

Необходимо отметить, что книга Созерко Мальсагова «Адские острова», бывшая долгое время под запретом в СССР, стала известна ингушскому, да и российскому читателю, благодаря его внуку Шахбулату Яндиеву. Во время учебы в аспирантуре МГУ в столице страны, в конце восьмидесятых годов прошлого века, он узнал о ней. А потом и получил это бесценное документальное свидетельство в дар от знакомого японского ученого, разыскавшего его в Лондоне. Шахбулат Яндиев перевел на русский язык книгу своего деда, а его родственник, Магомед Сафарбекович Мальсагов, издал «Адские острова» с приложением собранных им документов и фотографий, связанных как с самим Созерко Артагановичем, так и с другими представителями известного ингушского рода Мальсаговых.

Напомним, автор книги был объявлен врагом народа, его предали забвению, ингушского офицера постоянно преследовали. Под давлением таких обстоятельств он был вынужден переезжать из одной страны в другую. Вторую мировую войну Созерко Мальсагов, будучи офицером польской кавалерии, встретил на полях сражений. Однако в 1939 году германским Вермахтом был пленён и вывезен в офицерский лагерь в фашистский рейх. Но и здесь он не подчинился судьбе и не прекращал бороться. Как известно, камень капля точит, затем был побег из лагеря. Польским движением Сопротивления беглеца переправили во Францию, где он продолжил сражаться в составе диверсионных групп. После окончания мировой войны, с 1946 года и до конца жизни (умер в 1976 году), выдающийся ингуш жил в Англии.

В глубоком аналитическом выступлении на конференции народный писатель Ингушетии, поэтесса, публицист Раиса Абукаровна Дидигова осветила судьбу Созерко Мальсагова, а также судьбы белых офицеров, сыгравших важную роль в его жизни — Юрия Бессонова и Ивана Савина.

«Раисе Абукаровне удалось передать участникам конференции атмосферу того бурного времени, страшных событий, когда тысячам людей пришлось пережить потери близких, пытки, советские лагеря, разлуку с родиной и смерть на чужбине, показать ярко на этом фоне незаурядность личности Созерко Мальсагова — настоящего ингуша, храброго, благородного и блестяще образованного человека», — поделилась с газетой «Ингушетия» организатор мероприятия Зарема Евлоева.

Она особо отметила, что приятным событием стало участие в конференции прибывшего из Москвы правнука С. А. Мальсагова и внука народного поэта Ингушетии Дж. Х. Яндиева — Янда Яндиева. Следует также отметить, что архитектор Янд Яндиев является автором барельефа с изображением Джемалдина Яндиева, установленного на фасаде здания Национальной библиотеки республики. Выступая на встрече, правнук Созерко Мальсагова раскрыл много интересных и неизвестных подробностей жизни и судьбы своего прадеда, выясненных в ходе тщательного исследования, которые он проводил не один год. Свой интереснейший рассказ Янд Яндиев сопровождал показом видеослайдов, знакомя с собранными им фотоматериалами.

В мероприятии приняла участие также правнучка С. А. Мальсагова, известная художница Дали Яндиева, другие родственники.

Известная поэтесса Айшат Мальсагова рассказала в свою очередь много интересного, освещая судьбы двух родных братьев, которые начинались одинаково и одинаково драматично складывались, как и у многих людей их поколения, — Созерко и Орцхо Мальсаговых. Кроме того, поэтесса прочитала свое замечательное стихотворение, посвященное Созерко Мальсагову и его знаменитой книге.

«Конференция позволила ее участникам узнать больше о книге «Адские острова», о том, как она переводилась на ингушский язык, открыть для себя много неизведанных страниц из жизни ее автора, членов его семьи, коснуться исторических событий начала двадцатого века. И самое главное, отдать дань памяти одному из выдающихся представителей ингушского народа, показавшему всему миру силу его непобедимого духа — Созерко Артагановичу Мальсагову», — резюмировала Зарема Евлоева.