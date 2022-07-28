— Мы уже собрали один взвод в количестве 32 человека, — рассказал военком. — Ребята прошли медкомиссию, пункт отбора и ждут остальных. Осталось набрать еще два взвода. Хотим, чтобы все отправились на выполнение боевых задач вместе, как одно целое подразделение, чтобы сначала познакомились друг с другом, стали спаянным коллективом, пропитанным духом товарищества и взаимовыручки, без которого никак не обойтись на передовой.

Здесь находятся «афганцы», ребята, участвовавшие в сирийском конфликте, представители СМИ. Хочу попросить их провести соответствующую разъяснительную работу, объяснить, какими социальными гарантиями от государства будут обеспечены участники специальной военной операции. Осталось две недели. К 10 августа мы должны доложить о выполнении этой задачи верховному главнокомандующему и министру обороны России. Уверен, все понимают, что от успеха этой задачи зависит репутация республики.

На многие вопросы собравшихся ответил первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Среди них были и острые. К примеру, проблемы с преодолением бюрократических проволочек. Чиновник озвучил номер своего телефона и попросил сразу же звонить ему, если такие препятствия появятся.