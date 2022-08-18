«Акция «Гражданский мониторинг» проходит по всей России, целями её являются укрепление доверия граждан к органам внутренних дел, а также реализация предоставленных членам общественных советов при территориальных органах МВД России полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции», — сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Пономарёв побеседовал с сотрудниками, расспросил о качестве и доступности оказываемых государственных услуг в сфере миграционного законодательства. Проверка работы с населением инспекторов отдела по вопросам миграции также не выявила недостатков.

В ходе визита отдельное внимание было уделено технической оснащенности служебных кабинетов, качеству оказания государственных услуг населению, а также доступности помещения для маломобильных посетителей.

Гадиев ознакомился с деятельностью подразделения, проверил организацию приёма граждан, пообщался с сотрудниками отдела и посетителями. Общественник положительно оценил деятельность подразделения, пожелал успехов и дальнейшей плодотворной работы.