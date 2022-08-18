«Гражданский мониторинг»
Общественник и представитель МВД Ингушетии оценили работу отдела по вопросам миграции
В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» заместитель министра внутренних дел по республике Василий Пономарёв и член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, глава общественного совета при региональном МВД Муса Гадиев посетили отдел по вопросам миграции ОМВД России по Назрановскому району. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель полиции.
«Акция «Гражданский мониторинг» проходит по всей России, целями её являются укрепление доверия граждан к органам внутренних дел, а также реализация предоставленных членам общественных советов при территориальных органах МВД России полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции», — сказал сотрудник пресс-службы МВД.
Пономарёв побеседовал с сотрудниками, расспросил о качестве и доступности оказываемых государственных услуг в сфере миграционного законодательства. Проверка работы с населением инспекторов отдела по вопросам миграции также не выявила недостатков.
В ходе визита отдельное внимание было уделено технической оснащенности служебных кабинетов, качеству оказания государственных услуг населению, а также доступности помещения для маломобильных посетителей.
Гадиев ознакомился с деятельностью подразделения, проверил организацию приёма граждан, пообщался с сотрудниками отдела и посетителями. Общественник положительно оценил деятельность подразделения, пожелал успехов и дальнейшей плодотворной работы.