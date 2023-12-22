Отмечается, что на недавней встрече со спикером Народного собрания республики Магометом Тумгоевым герой попросил оказать содействие в получении путевки в санаторий, в котором ранее успешно проходил реабилитацию.

«По поручению спикера парламента безотлагательно был решен вопрос с путевкой, чтобы Ахмет в удобное для него время смог выехать на лечение», — сообщили газете «Ингушетия» в депутатском корпусе.

Напомним, на днях председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов и член комитета по образованию, культуре и информационной политике парламента Ахмет Цуроев навестили Ахмета Торшхоева, пострадавшего при спасении людей осенью 1992 года.

Не так давно в республике прошли мероприятия в связи с 30-летием трагических событий осени 1992 года. Это было тяжелое время для ингушского народа. Насилие и жестокость царствовали в те дни. Люди вынуждены были покинуть свои дома, спасаться от смерти в горном Джейрахском районе, который в то время был необустроен: без более или менее пригодных для передвижения дорог. Беженцы пользовались в основном горными тропами, чтобы попасть в равнинную Ингушетию. Но в тот суровый для народа период появлялись настоящие герои, мужчины с большой буквы. Ведь именно в таких невыносимых условиях проявляется истинная человеческая сущность.

Один из таких героев — житель Сунжи Ахмет Торшхоев. Путь к спасению для детей, стариков и женщин лежал через тяжело проходимое Ассинское ущелье. Неизвестно, дошли бы многие из них до безопасного места, если бы жители близлежащих населенных пунктов, которые, узнав об их тяжелой участи, бросились им на помощь. В то время Ахмету было всего 28 лет. В те ноябрьские дни он проявил решимость и самоотверженность, войдя в ледяную воду преграждающего путь водоема, и часами помогал беженцам перебраться на спасительный берег.

Газета «Ингушетия» писала о том, что многие ингуши во время конфликта в Пригородном районе и Владикавказе шли по тропе, которая названа «Дорогой жизни». В благодарность тем, кто спасал обездоленных людей при переходе через горный перевал, в сельском поселении Алкун к 25-й годовщине трагедии был открыт мемориальный памятник.

Что касается Ахмета Торшхоева, то в результате переохлаждения у него развился облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. В результате ему ампутировали обе ноги.

«Я ничего такого не сделал, чего не сделал бы любой ингуш и просто нормальный человек. Если сегодня была бы необходимость, я снова, не задумываясь о последствиях, помог бы людям, бежавшим от войны», — говорил Ахмет.