Ид аль-Фитр

Завершился месяц Рамадан

Поздравление Главы Ингушетия Махмуд-Али Калиматова в связи с праздником Ид аль-Фитр — Мархаш

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Махмуд-Али Калиматов

Дорогие жители родной Ингушетии!

Хьамсара мехкахой!

Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников ислама — Ид аль-Фитр — Мархаш!

Завершился месяц светлый месяц Рамадан, когда сердца более всего очищаются от суеты, зависти и равнодушия. Мы провожаем его одновременно и с грустью и радостью, с большой надеждой встретить его вновь.

Это были дни духовного очищения, стремления творить добро, помогать ближнему, проявлять щедрость и милосердие. Очень важно всегда сохранять эти лучшие качества, которые всегда отличали народ Ингушетии. Наше большое богатство в гостеприимстве, заботе о тех, кто беден, слаб, болен, является сиротой или одинок.

Эти дни показали, что в нашей республике много людей с открытыми сердцами, богобоязненных, которые благодаря милости Всевышнего, всегда готовы поддержать всех, кому необходима помощь.

Душа радуется, глядя на нашу молодежь, которая в эти дни активно участвовала в многочисленных благотворительных акциях, в том числе помогала доставлять помощь малоимущим семьям. Из этих фрагментов и скреп добрых дел и создается духовное и моральное единство народа.

Пусть с каждым днем крепнет наша великая вера и искренняя любовь к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (да благословит Его и приветствует Аллах)!

Сохраняйте в себе чистый свет Рамадана и в последующие месяцы года!

Дорогие братья и сестры!

Хьамсара вежарий, йижарий!

Примите слова огромной благодарности за ваше милосердие, чуткое и внимательное отношение к людям, за оказанную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Спасибо всем, кто творил добро!

Каждому из вас и себе я желаю, чтобы Всевышний принял наш пост, молитвы и добрые дела. Желаю здоровья и благополучия, мира и успехов каждому жителю Ингушетии!

Дала марх къоабала долда вай!

Хьийга хало Дала маьле язъйойла!

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