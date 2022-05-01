Завершился месяц Рамадан
Поздравление Главы Ингушетия Махмуд-Али Калиматова в связи с праздником Ид аль-Фитр — Мархаш
Дорогие жители родной Ингушетии!
Хьамсара мехкахой!
Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников ислама — Ид аль-Фитр — Мархаш!
Завершился месяц светлый месяц Рамадан, когда сердца более всего очищаются от суеты, зависти и равнодушия. Мы провожаем его одновременно и с грустью и радостью, с большой надеждой встретить его вновь.
Это были дни духовного очищения, стремления творить добро, помогать ближнему, проявлять щедрость и милосердие. Очень важно всегда сохранять эти лучшие качества, которые всегда отличали народ Ингушетии. Наше большое богатство в гостеприимстве, заботе о тех, кто беден, слаб, болен, является сиротой или одинок.
Эти дни показали, что в нашей республике много людей с открытыми сердцами, богобоязненных, которые благодаря милости Всевышнего, всегда готовы поддержать всех, кому необходима помощь.
Душа радуется, глядя на нашу молодежь, которая в эти дни активно участвовала в многочисленных благотворительных акциях, в том числе помогала доставлять помощь малоимущим семьям. Из этих фрагментов и скреп добрых дел и создается духовное и моральное единство народа.
Пусть с каждым днем крепнет наша великая вера и искренняя любовь к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (да благословит Его и приветствует Аллах)!
Сохраняйте в себе чистый свет Рамадана и в последующие месяцы года!
Дорогие братья и сестры!
Хьамсара вежарий, йижарий!
Примите слова огромной благодарности за ваше милосердие, чуткое и внимательное отношение к людям, за оказанную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Спасибо всем, кто творил добро!
Каждому из вас и себе я желаю, чтобы Всевышний принял наш пост, молитвы и добрые дела. Желаю здоровья и благополучия, мира и успехов каждому жителю Ингушетии!
Дала марх къоабала долда вай!
Хьийга хало Дала маьле язъйойла!