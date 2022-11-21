Часто задаю себе один вопрос, читая это: стоило ли соглашаться с тем, что младшая дочь решила стать медиком?

Хотел в одном из заголовков этого материала написать «Как бы злость убавить?», но чисто технически ошибся с одной буквой и решил оставить «удавить», поскольку действительно: как бы это придушить, успокоиться, взглянуть на проблему без категорических оценок, все-таки в медучреждениях работают наши люди?! Они-же не специально засланные вредители, а наши родственники! Может стоит немного «сабар» в себе пробудить?

Мне, как и всякому жителю республики, тоже недавно пришлось побывать сперва в ФАП в сельском поселении Плиево, затем в Гамурзиевской и Альтивеской амбулатории, на финише уже в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани (определенные этапы, которые нужно пройти). В массе своей, в очередях я встречал позитивно настроенных людей (или мне так повезло?), только единичные случаи агрессивно настроенных больных или их родственников.

То есть, получается, на месте, когда нам нужна помощь, мы любезные, зато потом в социальных сетях отрываемся по полной программе. Кто-то может это объяснить?

Вот, когда мы ведем себя неправильно, почему-то нормально. Например, охранник, молодой парень предо мною оказывается в очень неловком положении, поскольку я ему в отцы гожусь, и он не знает, как мне запретить пройти, так как время посещения больных наступает позже, а я (как и каждый) «на минутку». В таком же положении оказываются и дежурная санитарка на этаже, и медсестры, и молодые врачи. (Здесь, вряд ли, можно списать все на менталитет).

Себя со стороны мы не смотрим, но поведение работников здравоохранения ловим на лету.

Если сказать, что у меня не было проблем в ИРКБ — это будет неправда. Не хочу все поэтапно расписывать, но факт в том, что мне пришлось три дня ждать койки в отделении, а затем проходить уже трехчасовую процедуру освобождения этого самого места — в коридоре, где и присесть было негде. Даже при этом у меня нет злости по отношению к врачам и медсестрам. Ведь главное, в конечном итоге, как они отнеслись к проведению операции близкому мне человеку. Неудобства (из-за большого количества пациентов) можно и потерпеть, лишь бы все было нормально.

Поэтому я благодарен медсестрам Дибе и Лейле, врачам Насрудину Таутиеву и Адаму Арсамакову (травматологическое отделение ИРКБ), всем, кого мы нервируем ежедневно, каждый считая, что его проблема самая главная.