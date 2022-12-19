Успела эта зараза укорениться уже и в нашем народе, проникнув в ингушские семьи вслед за курением и алкоголем. Трудно представить, как за столь короткий срок это уродливое явление смогло стать настолько распространенным, что сегодня мы по всей республике видим баннеры, рекламирующие различные реабилитационные центры по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и игроманией.

Остро ли стоит данная проблема в нашей республике и есть ли необходимость в подобных учреждениях — об этом мы поговорили с координатором благотворительного фонда «Возрождение» Хамзатом Оскановым.

Фонд является относительно молодым, свою деятельность ведет с 2019 года. Основные направления — поддержка спорта и противодействие наркомании.

«По направлению поддержки спорта мы открыли детскую площадку и зал для кроссфита. По противодействию наркомании у нас с 2019 года действует реабилитационный центр для страдающих от наркозависимости, алкоголизма и игромании. Идея открыть фонд «Возрождение» и в последующем реабилитационный центр появилась из-за того, что много знакомых и близких подсажены на наркозависимость», — рассказывает Хамзат Осканов.

Проведя независимое исследование, сделав запрос в наркологические клиники Дагестана, ингушские общественники выяснили, что свыше 160 наших земляков на тот момент находились на лечении в реабилитационных центрах соседней республики.

«Тогда мы поняли, что открытие такого центра необходимо в Ингушетии, и это лишь вопрос времени», — говорит общественник.

По словам Хамзата Осканова, в центр обращаются, как правило, ближайшие родственники наркозависимых.

«Бывает, что приходят зависимые напрямую и просят о помощи, но в основном обращаются их родители. На обращение выезжают наши психологи и консультанты, чтобы пообщаться с ним, и после доставляют в центр. Нет одной определенной категории, социальное положение совершенно разное. Поступают люди как из неблагополучных, так и из благополучных семей, из числа обеспеченных и малоимущих, женатые и холостые».

День в их центре обязательно начинается с совершения утреннего намаза и поминания Всевышнего. В 07:40 мск официальный подъём, за которым следует разминка, обливание холодной водой и уборка помещения. В программу реабилитации входит прослушивание чтения Корана, трижды в неделю проходят занятия по изучению правил чтения Священной Книги, а также духовный час.

«Мы занимаемся по методике «12 шагов». Проводятся лекции и тренинги, работа над дефектами, жалостью к самому себе, перекладыванием вины. По вечерам спортивные нагрузки в спортзале. К концу дня мы подводим итоги достигнутых успехов. На постоянной связи с родственниками находится психолог, который рассказать о темпах улучшения и продвижении выздоровления реабилитанта. Разъясняется, какие шаги в дальнейшем будут предприниматься, что будет нужно реабилитантам по выходе из центра. Даются рекомендации относительно того, какими должны быть действия родственников», — объясняет координатор фонда «Возрождение».

Хамзат Осканов отмечает, что среди их подопечных в возрасте от 20 до 37 лет — наркозависимые, люди, страдающие от алкоголизма, как правило, превышают возраст 40 лет. Игромания стала бичом подростков 14-18 лет.

С 2019 года через центр «Возрождение» прошли около 250 человек. И хотя истории наркозависимых во многом схожи, один случай крайне сложно отнести к среднестатистическому для Ингушетии.

«Как показало наше исследование, абсолютное большинство наших реабилитантов, 80 или 90%, употребляли наркотические вещества еще в школе, начиная с таблеток, потом переходили на тяжелые наркотики. Самый молодой наш пациент был 14-ти лет. И это только в 14 лет он попал в наш центр, представьте, с какого возраста тогда он начал употреблять запрещенные вещества», — говорит Хамзат Осканов.

Проанализировав ситуацию для улучшения качества работы, опираясь на данные своего центра и других реабилитационных центров республики, сотрудники фонда «Возрождение» поняли, что борются лишь с последствиями существующей проблемы, в то время как ее решение кроется в профилактике наркомании.

«Сколько бы центров ни открывалось, это лишь борьба с последствиями, а не причинами. Мы определили для себя, что вести профилактику намного эффективнее. Проведя опрос среди 7 центров реабилитации наркозависимых республики, мы выяснили, что зависимость начинается с 14 до 18 лет, то есть в зоне риска старшеклассники и студенты первых курсов. Как правило, зависимость начинается с алкоголя, сигарет, насвая, после переходит на таблетки, такие как «Лирика». Поэтому мы решили сделать акцент на профилактике», — рассказывает общественный деятель Мухаммад Аушев.

Летом этого года проект «Новое поколение» фонда поддержки спорта и противодействия наркомании «Возрождение» стал победителем конкурса 2022 года на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества, организованного министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Конкурс проводится при софинансировании Фонда президентских грантов.

«Мы изучили много различных методик и практик работы со школьниками по профилактике наркомании. Общались с общественниками, имеющими богатый опыт работы в этом вопросе. И в итоге сошлись на самых полезных детских тренингах, лекциях и играх», — делится координатор проекта.

Программа проекта «Новое поколение» строится на общении со старшеклассниками и имеет два основных направления. С одной стороны ребятам расскажут о негативных сторонах употребления наркотических веществ с вытекающими из них последствиями, о том, через какие пути, как совершенно не навязчиво зависимость может проникнуть в их жизнь, о влиянии плохого окружения на их неокрепшую психику.

«Другой важной частью работы станет просвещение подростков относительно того, что необходимо делать, чтобы не впасть в зависимость. Здесь большое внимание будет уделено умению ставить долгосрочные цели на 5, 10 лет и двигаться вперёд к ним», — говорит Мухаммад Аушев.

В качестве примеров для школьников будут организованы встречи с нашими успешными земляками, проживающими в республике и за ее пределами. Их путь к успеху, умение отказаться от скоротечных удовольствий ради больших побед: выключить фильм и взять в руки книгу, перестать слоняться без дела, а пойти заниматься спортом — должны стать мотивацией для молодежи.

«Нам важно, чтобы дети увидели возможности, которые перед ними стоят, и осознали, что наркотик может стать препятствием на пути к целям. Даже если мы не сможем дать 100-процентный результат в своей работе, но надеемся, что всё-таки некоторое количество прислушается к нам и извлечет пользу», — выражает надежду молодой человек.

Поддержкой для общественных объединений может стать принятие закона «Об установлении на территории Республики Ингушетия запрета продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», а также закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сниженный углеводородный газ на территории Республики Ингушетия», представленные на днях Бесланом Горчхановым, председателем комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Ингушетии.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что «на сегодняшний день наблюдается ускоренный рост объёма продаж и расширения ассортимента безалкогольных тонизирующих напитков, продажи в России энергетических напитков ежегодно растут в среднем на 33%». При этом половина рынка энергетических напитков приходится на детей, подростков и молодых людей, у которых формируется зависимость к ним, что нередко приводит к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний.

Крайнюю озабоченность также вызывает распространение новых форм подростковой токсикомании, в частности, сниффинга, «при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения», таких как баллончики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристических газовых плит и другое. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу».