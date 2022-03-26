С приходом весны и наступлением теплых дней, как всегда, обнажается мусор, накопившийся за долгую зиму. Огромным подспорьем для коммунальных работников в избавлении от него являются субботники.

Сегодня субботник устроили и работники муниципального дворца культуры и центральной библиотеки города Назрани, которые очистили прилегающую к городскому пруду территорию. Десятки, плотно упакованных всевозможным мусором мешков говорят о том, что этой работы хватит еще надолго. Работники сферы культуры навели глянец и на красивых газонах вокруг своих заведений, собрав сухостой.

Добавим, что 2 апреля администрацией Назрани планируется провести общегородской субботник с участием школ, предприятий, волонтеров, работников мэрии города и центрального административного округа.