Субботник

Пришла весна — обнажился мусор

Работники сферы культуры города Назрани Ингушетии провели субботник

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Проведение периодических субботников по очистке территорий населенных пунктов в последние годы стало не просто хорошей традицией в нашей республике, но и, к сожалению — насущной потребностью. Для многих граждан очень тяжело доходит понимание опасности «мусорного коллапса», о приближении которого говорят все чаще и чаще.

С приходом весны и наступлением теплых дней, как всегда, обнажается мусор, накопившийся за долгую зиму. Огромным подспорьем для коммунальных работников в избавлении от него являются субботники.

Сегодня субботник устроили и работники муниципального дворца культуры и центральной библиотеки города Назрани, которые очистили прилегающую к городскому пруду территорию. Десятки, плотно упакованных всевозможным мусором мешков говорят о том, что этой работы хватит еще надолго. Работники сферы культуры навели глянец и на красивых газонах вокруг своих заведений, собрав сухостой.

Добавим, что 2 апреля администрацией Назрани планируется провести общегородской субботник с участием школ, предприятий, волонтеров, работников мэрии города и центрального административного округа.

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