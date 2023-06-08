— Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ в молодежной среде сегодня является одной из актуальных задач, стоящих перед обществом, в мире, в стране и, к сожалению, в нашей республике тоже.

Следует отметить, что молодежь находится под постоянным давлением со стороны наркодилеров, которые втягивают неокрепшие молодые умы в свои коварные сети.

Легкость в сбыте и пересылке наркотических и психотропных веществ говорит о масштабном характере этой проблемы. Число людей, употребляющих наркотические и психотропные вещества, к сожалению, и среди женской половины человечества становится всё больше. Как отметил главный нарколог Минздрава РИ, вопрос наркозависимых молодых людей обретает в регионе масштабы национальной проблемы, в частности, увеличилось количество молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, употребляющих синтетические наркотики.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики борется с этим явлением всеми возможными средствами, пропагандируя среди молодёжи здоровый образ жизни. Сотрудники центра информируют население о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, проводят профилактические беседы с молодёжью в разных образовательных учреждениях, к примеру, 7 июня проведена лекция со студентами педагогического колледжа г. Назрани.

Но с этой проблемой надо бороться всем миром. Необходимо усилить бдительность со стороны родителей, особенно со стороны друзей, родственников молодого возраста, чтобы не опоздать и вовремя остановить подростка или молодого человека, предпринять необходимые меры. Выявлять употребляющих наркотические и психотропные вещества на ранних этапах можно, если знакомы признаки наркотической зависимости.

К сведению населения, к первым признакам зависимости относятся: красные белки глаз; сужение или наоборот расширение зрачков; медлительная и невнятная речь; отсутствие аппетита или его повышение; сонливость или бессонница; бледность кожных покровов; следы от инъекций и т. д.

Но все эти признаки варьируются в зависимости от типа употребляемых наркотиков. И это тоже важно знать. Если разбирать по типам, то можно сказать, что употребление героина и метадона выявляется при наличии суженного зрачка у пациента, следов от инъекции, припухлости губ, бледности кожи, низкого болевого порога, невнятности и неторопливости речи и т. д

А вот распознать «психостимуляторы», такие как амфетамин, метамфетамин, кокаин, можно по расширенным зрачкам, по манере разговора — он бывает торопливым, человек жалуется на повышенное потоотделение, на тахикардию и т. д.

Употребление марихуаны и гашиша обычно выдают мутные глаза, покрасневшие белки глаз. У человека может резко повыситься аппетит, его может выдать хорошее, приподнятое настроение, особенно если оно несвойственно данному лицу, его мучает сухость во рту и сильная жажда.

Но стоит иметь в виду, что на «чёрном рынке» появляются более модификационные наркотические средства, употребление которых всё сложнее определить по внешним признакам. Это говорит о том, что надо повысить и нашу с вами бдительность. Очень важна работа медицинского персонала, особенно участковых педиатров и терапевтов, которые ведут профилактические и диспансерные наблюдения.

Общество борется с этим социальным недугом не первый год, но, к сожалению, наркодельцы и наркозависимые, зависимые от психотропных веществ становятся всё более ухищрёнными, это показывает практика, а значит, надо изменить подход и тактику борьбы с этим социальным злом. Нужно объединиться всем миром — и контрольным органам, и родителям, педагогам и врачам, друзьям и соседям, необходима каждодневная усиленная работа в виде поиска закладок и закладчиков силовыми структурами, выявление наркоманов медицинскими работниками, информирование населения врачами по медицинской профилактике о последствиях употребления наркотиков. В свою очередь сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый день на боевом дежурстве, всеми способами мы стараемся информировать население о пагубности этого явления, о последствиях этой зависимости и предотвращать распространение социального недуга среди нашей молодёжи.