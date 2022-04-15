Помимо сугубо рабочих задач, визит высокопоставленного гостя заключал в себе и приятный момент для местных единороссов. Так, в торжественной обстановке Соломонов вручил удостоверение члена Генсовета партии секретарю местного отделения «Единой России» в Назрани Юсупу Богатыреву. Гость поздравил Богатырева с избранием в состав высшего эшелона самой многочисленной политической партии страны и пожелал ему всяческих успехов на этом поприще.

«Для меня это знаковое и в то же время очень ответственное событие. Сделаю все от меня зависящее, чтобы мое участие в Генсовете «Единой России» улучшило работу местного отделения партии в Назрани», — признался Богатырев после вручения удостоверения.

На мероприятии также присутствовали руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, исполнительный секретарь местного отделения партии Мадина Бузуртанова, депутаты горсовета.

Затем участники мероприятия обсудили деятельность регионального отделения партии, а также предстоящие задачи и ряд других актуальных вопросов.

Напомним, что на прошедшем в декабре прошлого года съезде партии был утвержден состав Генерального совета «Единой России» в количестве 170 человек. Состав высшего органа партии обновился более чем наполовину, в него вошли представители из всех регионов.