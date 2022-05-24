Безопасность

Безопасный транспорт

Транспортные полицейские Ингушетии проведут профилактическую акцию на железной дороге

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В период с 23 мая по 1 июня 2022 года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проводится профилактическая акция «Безопасный транспорт».

— Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также предотвращение детского травматизма на объектах оперативного отдела, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник подчеркнул, что в этот период сотрудниками отдела совместно с работниками ведомственной охраны Терского отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проведены рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге.

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