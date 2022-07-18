Организаторами встречи является администрация Малгобека совместно с центром «Молодой патриот». Собравшиеся больше говорили о предупреждении возникновения экстремизма и терроризма, повышении уровня знаний, развитии у детей бдительности, чувства ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно противостоять этому злу под названием экстремизм и терроризм.

В обсуждении проблемы приняли участие председатель общественного совета при администрации города Еараги Гантемиров, помощник главы муниципалитета Аслан Дзейтов, заместитель председателя Малгобекского горсовета Хусен Бекбузаров. Они рассказали подросткам об уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера. Призвали присутствующих быть осторожными и не оказаться на поводу у идеологов экстремизма и терроризма, которые ведут свою противоправную деятельность в интернете.

Также было сказано о том, что экстремистские и террористические организации вовлекают молодёжь в свои ряды и активно используют их в своих политических интересах. Наиболее уязвимая категория — подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Как было отмечено, необходимо приложить все консолидированные усилия, чтобы сохранить стабильность и благополучие республики.

Также были затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания, распространения и употребления наркотических веществ.