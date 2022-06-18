Новым координатором партпроекта «Культура малой родины» стала депутат горсовета Магаса Мадина Ганижева.

«Не сомневаюсь, что вы активно возьмитесь за эту работу. Желаем вам удачи», — сказал спикер ингушского парламента, секретарь отделения партии Магомет Тумгоев.

В свою очередь Ганижева поблагодарила всех за оказанное доверие.

«Ранее, работая в сфере образования, я была региональным координатором партийного проекта «Новая школа». Сейчас, являясь руководителем досугового учреждения, понимаю, что работа в этом направлении для республики очень актуальна. Думаю, благодаря партпроекту «Культура малой родины» будет решено много вопросов», — отметила она.

Далее на заседании регионального политсовета председателем общественного совета Федерального партийного проекта «Выбирай свое» назначен Роман Арчаков.

Общественный совет Федерального партийного проекта «Зеленая экономика» возглавила министр экономического развития республики Эсет Тумгоева.

Также на основании обращения местного политсовета отделения Всероссийской политической партии в Сунже президиум решил согласовать городскому отделению «Единой России» количественный состав - 9 человек.

В ходе заседания были рассмотрены и другие организационные вопросы.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

Партийный проект «Новая школа» нацелен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями.

При этом во внимании партпроекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Новый партпроект по импортозамещению «Выбирай свое» работает по 20 направлениям, он поможет поддержать отечественное производство, сохранить рабочие места в регионах и расширить ассортимент товаров.

В марте текущего года решением бюро высшего Совета партии «Единая Россия» было принято решение о запуске нового федерального партийного проекта «Зелёная экономика. Цель проекта — реализация положений Народной программы «Единой России» в части защиты национальных интересов.