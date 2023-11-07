— Это очень значимое для жителей республики событие, — признался в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель председателя регионального отделения движения Заурбек Пошев. — Деревья будут расти, напоминая нам о героях, которые отдали свои жизни во имя светлого будущего нашей страны. Кстати, мы первые в регионах России, кто осуществил эту идею. Надеюсь, что аллея станет местом притяжения и досуга для детей и молодежи, со временем постараемся ее благоустроить, сделать краше. Несмотря на то, что движению всего год, мы уже открыли более 150 первичных ячеек на базе школ, дворцов культуры, молодежных, спортивных организаций и учреждений, более 10 тысяч детей вовлечены в различные мероприятия по двенадцати направлениям, они успешно проявляют себя на региональном и всероссийском уровнях.

— Это пилотный проект, и надеюсь, что к нему присоединятся другие муниципалитеты, — добавила известный общественник, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды в Ингушетии Зарема Оздоева. — В этом году мы посадили здесь 40 саженцев, аллея будет разрастаться, для этого есть место, ежегодно каждый выпускной класс может посадить от себя дерево.

Напомним, что «Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе руководства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.