Сход граждан

Молодежь и армия

В мэрии Назрани состоялся сход граждан по вопросу набора на военную службу по контракту

0

В конференц-зале администрации Назрани состоялся сход граждан, на котором поднимался вопрос набора на военную службу по контракту. Напомним, что недавно эта тема обсуждалась на республиканском сходе граждан в муниципальном Дворце культуры города.

Во встрече приняли участие депутаты горсовета Назрани, главы округов города, представители военно-учетных столов, старейшины, лидеры общественного мнения. В ходе обстоятельного и открытого разговора представители компетентных органов дали разъяснения собравшейся молодежи о преимуществе заключения такого контракта, рассказали о формирующейся ингушской роте по аналогу «Дикой дивизии», в ряды которой могут войти контрактники.

Ближе к завершению схода граждан присутствующие задавали более детальные вопросы по представленной теме, на которые получили исчерпывающие и ясные ответы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сенатор Белан Хамчиев награжден благодарностью правительства России
Бук восточный и сосна Сосновского в Ингушетии получат генетический паспорт
В Ингушетии выясняют обстоятельства избиения несовершеннолетних детей их отцом
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии награждены юбилейными медалями
Властями города Назрани Ингушетии ужесточается работа по легализации объектов налогообложения
Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место в конкурсе на «PRO Кавказ»
В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей
В текущем году дома в Ингушетии подрожали на более чем 12%
Минкультуры Ингушетии ведет прием заявлений студентов на получение стипендий Главы республики
В ЦУР Ингушетии состоялась встреча с руководителями пресс-служб городских и районных администраций
Житель Ингушетии подозревается в незаконном получении 3 млн руб. на закупку оборудования для переработки молока

Главное

Яндекс.Метрика

 