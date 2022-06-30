Во встрече приняли участие депутаты горсовета Назрани, главы округов города, представители военно-учетных столов, старейшины, лидеры общественного мнения. В ходе обстоятельного и открытого разговора представители компетентных органов дали разъяснения собравшейся молодежи о преимуществе заключения такого контракта, рассказали о формирующейся ингушской роте по аналогу «Дикой дивизии», в ряды которой могут войти контрактники.

Ближе к завершению схода граждан присутствующие задавали более детальные вопросы по представленной теме, на которые получили исчерпывающие и ясные ответы.