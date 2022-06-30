Молодежь и армия
В мэрии Назрани состоялся сход граждан по вопросу набора на военную службу по контракту
В конференц-зале администрации Назрани состоялся сход граждан, на котором поднимался вопрос набора на военную службу по контракту. Напомним, что недавно эта тема обсуждалась на республиканском сходе граждан в муниципальном Дворце культуры города.
Во встрече приняли участие депутаты горсовета Назрани, главы округов города, представители военно-учетных столов, старейшины, лидеры общественного мнения. В ходе обстоятельного и открытого разговора представители компетентных органов дали разъяснения собравшейся молодежи о преимуществе заключения такого контракта, рассказали о формирующейся ингушской роте по аналогу «Дикой дивизии», в ряды которой могут войти контрактники.
Ближе к завершению схода граждан присутствующие задавали более детальные вопросы по представленной теме, на которые получили исчерпывающие и ясные ответы.