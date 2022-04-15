Об этом газете «Ингушетия» сообщил градоначальник Урусхан Евлоев.

— От лица жителей Назрани и от себя лично хочу выразить огромную признательность Махмуд-Али Макшариповичу за оказанную помощь малоимущим в священный месяц Рамадан, — сказал в беседе с нашим корреспондентом мэр Назрани. — Такое деяние очень высоко ценится в нашей религии.

Отметим, что работники администраций Центрального, Гамурзиевского, Насыр-Кортского и Альтиевского округов постарались охватить самых нуждающихся и адресно развезли продуктовые наборы.

От Абу Хурайры (р. а.) передается, что Пророк Мухаммад (да благословит Его Аллах и приветствует) наставлял свою умму: «Когда человек умирает, то его деяния останавливаются, за исключением трех — действующей милостыни («садака аль-джария»), используемого знания и когда праведный ребенок молится за него» (Муслим).