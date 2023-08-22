Поэтому в последний месяц лета мы отмечаем Всемирный день книголюбов, отдавая книге — этому выдающемуся творению человечества — дань всеобщего уважения, призывая всех людей, и особенно подрастающее поколение, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый труд тех, кто создает книги.

Справедливости ради нужно отметить, что в нашей республике, как и по всей стране, в последнее время чтение отодвинулось далеко на задний план, и причиной всему этому стали всевозможные гаджеты, которые то и дело продолжают совершенствоваться и с каждым днем становятся все круче и круче.

Тем не менее, в школах и культурных учреждениях преподаватели и работники культуры стараются проводить различные мероприятия, посвященные книгам, а библиотеки, как аптеки для души, освещают это событие, стараясь привлечь к чтению как можно больше людей.

К примеру, на состоявшейся недавно в Национальной библиотеке Ингушетии встрече пишущей интеллигенции много говорилось о важности сохранения уважения ко всем печатным изданиям. Ведь книга не просто носитель информации, она фундамент и основа образования и творчества. Участники этого вечера были едины в том, что, соответственно, и к самим авторам этих уникальных творений отношение должно быть на самом высшем уровне.

В преддверии этого дня мы встретились с известной ингушской поэтессой Раисой Дидиговой и поговорили с ней о роли книги в жизни современного общества.

«Самое обидное то, что наша молодежь очень мало читает, и большее время проводит за компьютерами, — сказала она. — В то же время я уверена, что никакой компьютер и никакая навороченная чудо-техника не заменит живое общение с книгой. А любовь к чтению надо прививать с самого раннего детства. По моему глубокому убеждению, только книга способна стать настоящим, бесценным подарком для подрастающего поколения, ведь этот кладезь знаний даёт прекрасную возможность стать духовно богаче и открывает окно в мир культурного многообразия. Это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. Лично я как ребенок радуюсь, когда мне по какому-то поводу дарят книгу. Также книга — лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия. Учитывая то, что человечество во все времена придавало книгам большое значение, сегодня, как никогда, все здравомыслящие люди должны задуматься о роли, которую играет литература в жизни современного человека, и не позволить книге навсегда уйти из нашего обихода».

Нельзя утверждать точно, но, может быть, по той самой причине, что к книге в последнее время отношение людей изменилось, и стали всё больше и больше появляться памятники, посвященные этим бесценным реликвиям. Кстати, имеются они и в ряде российских городов. А совсем недавно на главной площади в Назрани торжественно был открыт монумент, посвященный величественному труду известного ингушского писателя Идриса Базоркина «Из тьмы веков». По словам инициатора создания этого памятника, бывшего мэра города Назрани Алихана Тумгоева, книга оказывает очень сильное воздействие на духовный мир человека. «Я уверен, что именно под влиянием книги у нас возникают различные идеи, образы и мысли, — говорит он. — А чтение художественной литературы дает нам возможность погружаться в выдуманные миры и сопереживать персонажам, вместе с которыми мы становимся лучше, сильнее и мудрее».

Из истории мы знаем, что первые книги возникли еще в древние времена и развивались по мере развития общества. Самым древним материалом для них можно назвать глину и ее производные. Но в Египте в этом качестве использовался папирус. Делались книги также из слоновой кости и других материалов. Вскоре большой популярностью начал пользоваться пергамент, который изготавливался из шкур молодых животных. Он стоил дороже папируса, но отличался большей универсальностью и долговечностью.

В Древнем Китае книги изготавливали из бамбука. У славян были распространены берестяные книги. Затем в Китае была изобретена бумага, попавшая оттуда в Европу. Это во многом способствовало началу эры книгопечатания в эпоху Возрождения. А первая заслуга изобретения книгопечатания принадлежит немцу Иоганну Гуттенбергу.

На Руси первопечатником стал знаменитый Иван Федоров, напечатавший «Апостол» в 1564 году. «Апостол» стал первой точно датированной русской книгой. По качеству она сильно превосходила все предшествующие анонимные опыты книгопечатания.

В наше время, как следует из оценки специалистов, издательская отрасль России, как таковая, оставляет желать лучшего, потому как по числу выпускаемых книг на душу населения мы находимся не в лидирующих позициях. Да и читают книги в наши дни не так активно, как это было раньше, в коммунистическом прошлом.

Важным аспектом этого вопроса является также проблема авторского права, которой необходимо уделять повышенное внимание. Можно сказать, что авторское право представляет собой моральную и имущественную защиту произведений интеллектуального труда. Как оказалось, нарушения авторских прав происходят ежедневно — воруют сценарии, научные статьи, повести и т. д. Об этом знают и начинающие авторы, и люди с большим стажем работы. Представители творческих профессий много говорили о необходимости создания специальной базы для авторов, размещение произведения в которой помогло бы в защите авторского права. Однако создание такого ресурса — трудоёмкий и технически сложный процесс, ведь каждый день создаётся множество текстов, сохранить такие объемы — задача почти фантастическая. Даже если бы подобный сервис появился, это вряд ли дало бы стопроцентную гарантию того, что идею или произведение не украдут.

Сегодня перед книгопечатными организациями и издательствами стоят немалые задачи по защите авторских прав и сохранению роста производства книг как для взрослого, так и для детского населения. Этот аспект наиболее актуален для подрастающего поколения, потому как дети в первую очередь реагируют на книгу по ее красочному оформлению. А само содержание книги им становится интересным только по мере взросления. Но в любом случае и преподавателям, и родителям необходимо работать с детьми в плане привития им любви и интереса к чтению, делая этот процесс более легким и театрализованным. Тогда у нас вырастет поколение, которое почувствует тягу к чтению и полюбит книгу, как любили ее знаменитые шестидесятники.