На встречу, организованную заслуженным учителем РФ Мадиной Яхьяевной Цолоевой вместе со своими подопечными восьмиклассниками, были приглашены родители школьников, учителя и педагоги, а также учащиеся средних и старших классов лицея.

— Главный акцент мы, конечно же, делали на патриотическом воспитании подрастающего поколения, — говорит Мадина Яхьяевна. — Очень важно формировать у учащихся чувство долга перед Родиной, уважения к своим корням, дать им знания об исторических личностях, на которых они должны равняться. И наше нынешнее мероприятие стало ещё одним вкладом в деле духовно-нравственного воспитания детей. Я, как учитель истории и руководитель дополнительного образования, в частности кружка по истории Ингушетии, и как один из составителей учебника «История Ингушетии», еще раз могу отметить важность и значимость таких мероприятий, на которых и должно воспитывать детей. Тема нашей встречи посвящена всем нашим героям — и нынешним, и героям прошлой истории. Ребята очень тщательно готовились к мероприятию. Старались, подготовили доклады, читали стихи. Изюминкой программы стало выступление нашего гостя, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой, которая рассказала детям о первом лётчике из представителей народов Северного Кавказа, пионере авиации Таджикистана, участнике Первой и Второй мировых войн Рашид-Беке Ахриеве. Это была удивительная личность, и мы благодарны учёному за то, что она на доступном детям языке сделала очень содержательный доклад, рассказала детям об удивительном жизненном пути этого легендарного человека.

В фойе была организована выставка фото и документов о жизни и деятельности Рашид-Бека Ахриева. А на сцене рассказ о лётчике сопровождался богатой и содержательной электронной презентацией.

В свою очередь директор школы лицея Марьям Борисовна Шадыжева поблагодарила всех участников мероприятия и отдельно почётного гостя встречи Зейнеп Дзарахову, внук которой учится в стенах этого учебного заведения. Она отметила, что нравственно-патриотическое воспитание детей было, есть и остаётся в лицее главным элементом внеклассной работы.

— Мы должны помнить героев, чья сила воли, мужество и стойкость служили и будут служить поколениям примером проявления высших духовных качеств, мужества и патриотизма, — сказала она, — и наша задача дать детям знания, формировать у них чувство долга и ответственности, воспитать в них гражданственность и любовь к Родине. В связи с этим очень актуальны мероприятия по патриотической и духовно-нравственной тематике. Хочется отдельно поблагодарить Зейнеп Дзарахову за содержательную лекцию, особенно за представленный учащимся архивный материал. Дети смогли реально прикоснуться к истории, увидеть документы первого лётчика-ингуша, почувствовать эпоху того времени, что вызвало у них неподдельный интерес. Мы уверенны, что день знакомства с Рашид-Беком Ахриевым станет для них незабываемой датой. А мы в свою очередь решили впредь каждый год чествовать память о нашем герое Рашид-Беке Ахриеве, потому как обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти героев нашего народа святой долг каждого гражданина.

— В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Рашид-Бека Ахриева, — говорит доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — Это тот человек, на которого можно равняться. Вся его жизнь — это подвиг, который будет служить примером для многих поколений ингушей — мужеством, глубоким чувством долга и чести. Отдельно следует отметить, что было приятно рассказывать учащимся, которые с жадностью впитывали каждое слово, о нашем знаменитом лётчике. Заметно, что духовно-нравственная и патриотическая работа здесь поставлена на высоком уровне, и это результат профессионализма и компетентности руководства лицея и всего педагогического коллектива.

Справка: Рашид-Бек Чахович Ахриев родился 14 января 1893 года в селении Фуртоуг горной Ингушетии. Погиб 20 января 1942 года в небе под Ленинградом.

Он сын Чаха Эльмурзаевича Ахриева — первого ученого из числа ингушей, и Айши Базоркиной — дочери подполковника Российской императорской армии, известного общественного деятеля Мочкхо Байсагуровича Базоркина. Выпускник Владикавказской мужской гимназии, Тифлисского юнкерского училища, Гатчинской военно-авиационной школы. Первый лётчик из представителей народов Северного Кавказа, отличившийся в боях на двух мировых войнах; служил лётчиком в российской и турецкой авиации; был пионером авиации Таджикистана. Заметим, что 3 сентября 1924 года был совершен первый перелёт из Бухары в Душанбе Рашид-Беком Ахриевым и Петром Комаровым. В их честь названа одна из вершин горного Таджикистана. О них мы читаем в книге «Дороги Пятого океана». С 1927 года Ахриев служил в гражданской авиации на Украине в г. Харькове; в 1940-1941 годах обучал молодых пилотов; с первых дней был участником Великой Отечественной войны, совершил десятки боевых вылетов, в том числе и гуманитарных, доставляя в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. Погиб Рашид-Бек Ахриев в 1942 году при исполнении воинского долга, в составе авиаотряда особого назначения.

Подробности его жизни стали известны широкой публике благодаря архиву его сына Хаджи Рашидовича Ахриева, кандидата медицинских наук, который хранил его бережно на протяжении многих лет и в последние годы своей жизни поведал доктору исторических наук Зейнеп Дзараховой.

На родине героя, в горном селении Фуртоуг, открыта плита в память и честь Рашид-Бека Чаховича Ахриева. Его имя увековечено на Мемориале памяти и славы Ингушетии.