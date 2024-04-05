В Карабулаке Ингушетии 6 апреля проведут общегородской субботник к празднику Ураза-байрам

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, экологическое мероприятие приурочено к празднику Ураза-байрам и Всероссийской экологической акции «Вода России». Общий сбор участников субботника — в 9:30 ч. по московскому времени у здания мэрии.

«Каждый житель Карабулака может внести посильную лепту, чтобы его родной город был чистым и красивым. Наведите порядок во дворе и прилегающей к своему дому территории. Это будет вашим личным вкладом в богоугодное дело», — подчеркнули организаторы мероприятия.