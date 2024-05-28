Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по русскому языку

Отмечается, что на сдачу обязательного предмета в заявлено 2549 участников, из них 434 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения ЕГЭ организовано 11 пунктов проведения экзаменов.

Минимальный порог для получения аттестата — 24 балла, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Свои результаты учащиеся выпускных классов узнают не позднее 14 июня.

Напомним, следующий экзамен пройдет 31 мая. Выпускники протестируют свои возможности по математике базового и профильного уровней.