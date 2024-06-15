Ингушетия в числе регионов-лидеров по лесовосстановлению в 2024 году 

По словам Махмуд-Али Калиматова, впечатляющие результаты стали возможны благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», а также активному участию жителей и волонтёров.



«Леса играют ключевую роль в поддержании экологического баланса, улучшении климата и сохранении биоразнообразия. Наша задача заключается не только в восстановлении, но и в бережном отношении к этому бесценному природному наследию», — написал руководитель субъекта в своём Telegram-канале.



Калиматов сообщил, что всего с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» проведено мероприятие по воспроизводству лесов на площади около 330 га, посажены более 348 тысяч саженцев различных пород деревьев и искусственно восстановлено около 60 га лесов. Эти работы будут продолжены и далее.



Всего в текущем году планируется восстановить 161 гектар леса. Из них естественное лесовосстановление составит 135 гектаров.