Сегодня мы будем говорить о жизни и творчестве известной ингушской поэтессы, заслуженного учителя Республики Ингушетия, отличнике народного просвещения РФ Марьям Ахметовне Льяновой, чьё творчество стало поистине народным достоянием и гордостью Ингушетии. Верный служитель таинственной стихии — слова, являющегося для нас жизнеутверждающим началом, она более полвека отдала любимой профессии и пишет стихи, являясь в то же время педагогом с большой буквы и настоящим наставником для сотен представителей подрастающего поколения.

Родилась Марьям Ахметовна Льянова 10 апреля 1943 года в с. Редант Пригородного района Чечено-Ингушской АССР в семье видного хозяйственного и государственного деятеля Льянова Ахмета Сосланбековича, первого из ингушей заслуженного инженера-строителя ЧИАССР, и внучки генерала царской армии Бунахо Базоркина — Айшет Мамиловой.

Родители Марьям по праву считалась интеллигентными и очень порядочными людьми. Ахмет Льянов, получивший блестящее образование в Москве, в 30-е годы возглавлял строительство высокогорной электростанции в Таджикистане («Чубекстрой»), которая имела международное значение, став прообразом главного инженера в известном романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». В 40-м году он работал начальником строительства Большого Чуйского канала в Киргизии.

Под стать своему мужу была и мама Марьям, на плечах которой держался весь дом. Не прошел и год после рождения девочки, как наш народ насильственно был подвергнут массовым репрессиям, в связи с чем Марьям, очень рано лишившаяся материнской ласки, до отроческих лет росла вдали от исторической родины.

По возвращении на Кавказ она поступает в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, который блестяще оканчивает в 1964 году. С дипломом учителя русского языка и литературы, более 30-ти лет отдала она преподаванию в различных школах Чечни, Ингушетии и Москвы. Учила своих учеников добру, любви к знаниям, а также бережному и уважительному отношению к природе и книгам.

Вся жизнь Марьям Льяновой показывает нам, что она обладает твердым характером, глубоким аналитическим умом и неоспоримой логикой. И надо признать, что не всем удается относиться к жизни так же честно, как это делает наша героиня: правда и честность для Марьям Ахметовны, не терпящей фальши, являются высшими принципами, которые сопровождают ее всю жизнь. И сколько она себя помнит, всегда помогала людям и не оставляла нуждающегося без внимания и поддержки.

«Я никогда не любила лукавить, льстить и прогибаться под чьими-то амбициями, — говорит Марьям Ахметовна, — а вместо этого честно и бескорыстно жила, и творила тоже по совести и чести. Поэтому в моих сборниках вы не найдете заказных стихов и посвящений. А иначе и нельзя, ведь я родилась и выросла в такой среде, где притворству и ханжеству не было места. Другими словами, моя жизнь, мои принципы и убеждения, а также взгляды на мир, надежды и чаяния — всё отражено в моем творчестве. А оно идет от души».

Писать стихи М. Льянова начала рано, с четырнадцати лет. С молоком матери впитав в себя тонкий ум и высокую эрудицию, она передала это в своем творчестве, отражая собственный внутренний мир со всеми радостями и горестями.

Стихи Марьям Льяновой начали публиковаться в периодической печати в далеком 1957 году, а первый свой поэтический сборник «И это таинство стиха» вышел у нее только в 2001 году. Здесь автор воспевает идеалы справедливости, добра и других непреходящих нравственных ценностей, которыми должен обладать человек, а передает она это в лучших традициях русской и мировой литературы. Дальше сборники стихов у поэтессы начали выходить с завидной регулярностью.

Были среди них и издания, предназначенные детям, ведь Марьям Льянова пишет не только для взрослых, но и для детей. Она считает, что очень важно в наше время, чтобы детей сопровождали и наставляли умные, хорошие книги. Поэтому можно сказать, что наша соотечественница своими стихами завоевала не только сердца старшего поколения, но и всей молодежи Ингушетии. Не могу сказать точно, кто сказал эту фразу, но кто-то заметил, что нынешнему поколению людей очень повезло родиться в одно время с Марьям Льяновой. И что это действительно так, убеждаешься каждый раз, когда знакомишься с литературным искусством, вышедшим из-под пера этой талантливой поэтессы.

«Безусловно, поэзия Марьям Льяновой затрагивает душу до самых ее глубин, потому как ее неподдельно искренние, задушевные стихи пронизаны тонкостью, мудростью и пробуждают в человеке все самое лучшее, — говорит народная артистка РИ Любовь Барахоева. — Любой читатель, в каком бы состоянии он ни находился и к какой бы возрастной категории ни относился, в ее стихах находит реальное отражение состояния своей души. Наверное, потому что все стихи Марьям Льяновой призывают к добру и истине: они трогательны и очень проникновенны. В то же время автор посредством своих произведений очень точно передает суть своего характера, где чувствуется не только сила духа, благородство, но и беспощадность ко всему лицемерному, фальшивому и злорадному. Тем более, как признается сама поэтесса, когда дело касается искусства в любом его проявлении, важна даже самая пустяковая мелочь, на которую творческим людям следует обращать свой взор. Образно выражаясь, произведения М. Льяновой способны словами жечь сердца людей, а их автору близки те, кто любит и понимает его величество Слово».

Надо сказать, что к такому мнению приходят и многие другие ценители литературного искусства, которым мастерски владеет Марьям Льянова.

Замечательные строки посвятила поэтесса Пушкину, Лермонтову, Хайяму, Фирдоуси, Саади, Идрису Базоркину, Салману Озиеву, Марине Цветаевой, Анне Ахматовой, Булату Окуджаве, Владимиру Высоцкому. Но самая главная тема поэтессы — это родная Ингушетия, ее трагические и счастливые дни, ее судьба и история. Все это живо интересует и волнует Марьям Ахметовну. Доказательством тому являются многие произведения автора, особенно ее стихи «Башня», ставшие своего рода гимном, воспевающим стойкость и мужество народа, а также стихотворения «Верю», «Сердце Эгикала» и многие другие, которые наполнены патриотическими чувствами, неизмеримой любовью к своему народу и общечеловеческим содержанием.

Нельзя без содрогания читать проникновенные стихи поэтессы, посвященные матерям, пережившим высылку, которые под хриплый лай собак и злобные угрозы, прижав детей своих к пустой груди, кормили их солеными слезами.

Необходимо отметить, что Марьям Ахметовна Льянова — единственная поэтесса среди ингушей, чьи произведения вошли в «Антологию литературы народов Северного Кавказа», изданную два десятка лет назад в рамках международной программы «Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру». Затем у нее были не менее востребованные «Лира мечты» (2005 г.), «Антология ингушской поэзии. Век XX» (2006 г.), «Это голос таинственной лиры» (2007 г.) и другие, которые вошли в золотой сборник стихов Северного Кавказа. О жизни и творчестве Марьям Льяновой пишут также в хрестоматии «Х1анзара г1алг1ай литература» (том III), содержащей исследование ее творчества.

Поэтому творчество Марьям Льяновой известно ценителям поэзии не только в Ингушетии, но и в других регионах страны. Ее стихотворения публиковались на страницах многих общероссийских изданий, а сборники выходили в различных издательствах как в родной республике, так и в издательствах других российских городов, в том числе столичных. Также некоторые стихи Марьям Льяновой переложены на музыку, и они в песенном виде который год радуют наших слушателей.

Отрадно отметить, что стихотворения Марьям Льяновой издавались и в коллективных сборниках Национальной библиотеки Республики Ингушетия, с которой поэтессу связывают тёплые дружеские отношения. Здесь, помимо авторских и коллективных сборников, всегда можно найти такие материалы, как статьи ученых и журналистов о ее творчестве, стихотворные посвящения, фотографии и т. д.

А к юбилейной дате поэтессы Национальная библиотека подготовила именную выставку, где представлены материалы, освещающие жизненный и творческий путь Марьям Ахметовны Льяновой. Читатель увидит фотодокументы разных лет, связанные с судьбой поэтессы, авторские и коллективные сборники произведений и другие экспонаты. Среди них «Антология литературы народов Северного Кавказа», «Антология ингушской поэзии. Век XX», журналы «Литературная Ингушетия», третий том хрестоматии «Х1анзара г1алг1ай литература» и другие.

Здесь же читатель может познакомиться с циклом стихов, посвящённых Национальной библиотеке республики, которые представлены в сборнике «Дом, в котором живет Книга». В этих произведениях автор выразила всю свою любовь к хранилищу истории, народной мудрости и культуры, а также трепетное отношение к книге и чтении в целом.

Член Союза писателей России, член Международного литературного фонда и Литературного фонда России Марьям Ахметовна Льянова, как верный кавалер звания «Друг библиотеки», по силе своих возможностей старается заниматься благотворительностью и в качестве подарков выбирает книги. Если вы помните, она несколько раз провела гуманитарные акции по передаче книг в дар детям вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии, а также детям беженцев из Чечни.

Ей, в частности, в этом деле оказывали помощь работники назрановской библиотеки и народный художник Республики Ингушетия Муса Мартазанов, организовавшие литературный вечер для беженцев, на котором поэтесса читала детям свои новые стихи.

Надо сказать, что нашу героиню одолевают мысли не только о литературе. К примеру, в ходе своей недавней встречи с депутатом Государственной Думы Бекханом Барахоевым М. Льянова как всегда не стала говорить о своих личных проблемах и просить средства для улучшения условий своей жизни. Талантливая поэтесса, как человек, бесконечно испытывающий любовь к родному краю, предложила депутату идею создать фонд, который оказывал бы поддержку талантливым ингушам. Марьям Ахметовна поблагодарила Бекхана Барахоева за поддержку и помощь землякам и выразила надежду, что это сообщество неравнодушных людей для поддержки добрых дел и талантливых ингушей должно быть не только на бумаге, но и на деле. «Этот фонд должен иметь одну цель: помогать людям, готовым созидать на благо всей Ингушетии», — отметила она.

Бекхан Барахоев всецело поддержал эту идею и заметил, что такое сообщество могло бы объединить талантливых людей, которые трудятся в самых разных сферах жизнедеятельности республики — в культуре, образовании, сельском хозяйстве, спорте, туризме, IT-индустрии.

Несмотря на то, что Марьям Ахметовна перенесла несколько операций на глаза и является инвалидом по зрению, она продолжает творить, и, по ее словам, в ее письменном столе давно уже накопились рукописи новых произведений, которые ждут своего часа. Но когда они будут выпущены на свет, она сказать не может, потому как собственных средств у заслуженной пенсионерки на издательство не хватает, а просить она не привыкла. По мере своих сил и возможностей Марьям Ахметовна, не привыкшая использовать жизненные ситуации для личной наживы, а посвятившая свою жизнь и творчество народу, несмотря на возраст и плохое состояние здоровья, старается посещать различные мероприятия с любителями литературы, куда ее охотно приглашают.

Давно замечено, что литературные вечера в республике, где участвует Марьям Ахметовна, всегда собирают полные залы поклонников. Это говорит о том, что Марьям Льянова давно заслужила уважение и любовь народа, которые круче и дороже всех наград на свете.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марьям Ахметовны и желает ей крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни!