«В этом году в рамках реализации нацпроекта «Культура» министерством культуры республики реализуются два региональных проекта. По линии регионального проекта «Культурная среда» намечен ремонт здания детской школы искусств в Карабулаке», — сказал представитель ведомства.

По его информации, запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в отдаленных селах Гейрбек-Юрт, Нижние Ачалуки и Пседах, предусмотрена модернизация музея боевой и трудовой славы в Малгобеке.

По региональному проекту «Творческие люди» в 2022 году Минкультуры Ингушетии проводит повышение квалификации специалистов в области культуры в количестве 105 человек, показатель планируется выполнить к ноябрю текущего года.

Реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений.

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.

Основной задачей национального проекта является расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для граждан, проживающих не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах, в том числе в сельской местности.

Напомним, новый Дом культуры построят в приграничном с Чечней селе Даттых, остававшемся заброшенным на протяжении более 20 лет из-за боевых действий в соседнем регионе. Для этих целей местные власти уже определили земельный участок в удобном месте.

Ранее сообщалось, что в минувшем году к возрождаемому населенному пункту Даттых проложена долгожданная 18-километровая асфальтированная дорога. Речь идет об участке артерии, связывающей отдаленное село с федеральной трассой «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми. Это один из главных путей, который связывает Сунженский и Джейрахский районы, горную часть Ингушетии, где располагаются туристический кластер, древние памятники архитектуры.