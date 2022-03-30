Банковские услуги будут доступны в отдаленных сельских поселениях Ингушетии

Об этом было сообщено в ходе встречи премьер-министра республики Владимира Сластенина с управляющим Отделением-НБ по региону Магомед-Беком Ужаховым, управляющим республиканским центром «Ингушетия» АО Почта Банк Даудом Нальгиевым и заместителем управляющего Ингушским отделением Сбербанка Тимуром Шадыжевым.

Стороны обсудили вопросы текущей работы, перспективу создания клиентских центров в городах Малгобек и Сунжа.

Продленные до конца года мероприятия, обозначенные в плане, ориентированы на увеличение доли безналичных платежей и создание условий, при которых жители региона, вне зависимости от места проживания, смогут получать необходимые финансовые услуги, включая труднодоступные населенные территории.

Также участники акцентировали внимание на важности и необходимости содействия муниципалитетами в части информирования населения о тех или иных продуктах по мере их появления.

Что касается дорожной карты, она включает целый ряд процессов, ориентированных на увеличение возможностей доступности финансовых сервисов и расширения сферы безналичной оплаты.

Здесь подразумевается развитие безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, стимулирование роста количества организаций-поставщиков услуг (услуг ЖКХ, связи и других), которые заключили договоры с кредитными организациями на прием платежей за оказанные услуги с использованием цифровых каналов, предложения по созданию передвижных пунктов кассовых операций, внедрение в торговые предприятия, оснащенные электронными терминалами, услуги cash-out, позволяющей держателям карт получать наличные при совершении покупок на кассе, не прибегая к услугам банкоматов, организацию оплаты товаров (услуг) с использованием QR-кодов в организациях, не оснащенных терминалами и множество других.

В том числе Отделение-НБ Ингушетии продолжит взаимодействие с действующими в республике кредитными организациями (филиалами), субъектами страхового дела и объединениями страховщиков, субъектами рынка микрофинансирования, операторами связи (в том числе почтовой), а также органами государственной власти.