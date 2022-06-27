Более 300 выпускников Ингушетии сдают ЕГЭ по математике в резервные сроки

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, на базовую математику заявлено 116 человек, на профильную — 198. Госэкзамены проходят в пунктах проведения ЕГЭ № 406 и № 415, организованных в школах города Назрани.

«В 10:00 стартовали экзамены во всех аудиториях. Как обычно, организаторы зачитали участникам инструкцию по поводу правил поведения на экзамене и заполнения бланков ответов. Распечатка КИМов также прошла успешно, ребята приступили к выполнению экзаменационной работы», — сказала руководитель ППЭ № 406 Пятимат Тангиева.

Отмечается, впереди резервные дни по экзаменам по иностранным языкам (письменная часть), биологии, информатике и ИКТ, ЕГЭ по этим предметам состоится завтра, 28 июня. 29 июня выпускники будут сдавать экзамены по обществознанию и химии, 30 июня — по истории и физике. 2 июля пройдет резервный день по всем учебным предметам, которым завершится основной этап ЕГЭ-2022.

Напомним, для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.