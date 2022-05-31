Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за неделю снизилось на 23%

По его словам, на лечении находятся 150 человек: в том числе 48 человек в стационаре, двое из них в реанимации, 9 — на оксигенотерапии. Коечный фонд сокращен — в 4 медицинских организациях, функционируют 70 коек, включая 12 реанимационных. Свободный коечный фонд — 31%.

Всего вывялено 40 900 случаев коронавируса, выздоровело — 40 247, умерло — 550.

16 лабораторий продолжают тестирование, ими проведено уже более 888 800 исследований. Первым компонентом вакцины привито более 322 тыс. человек, или 112,8% от общего количества полученной вакцины.

Что касается обеспеченности кислородом, как отметил глава ведомства, то она составляет 6,44 тонны, 144 баллона, при суточной норме потребности в 0,553 тонны или 11 баллонов.