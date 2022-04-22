Covid-19 за сутки выявлен у 8 жителей Ингушетии

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 39 788, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 77 человек, 24 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 9 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

288 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.