Covid-19 за сутки выявлен у 8 жителей Ингушетии
На 22 апреля в Ингушетии проведено 812 995 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 652 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 39 788, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 77 человек, 24 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 9 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
288 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.