Нацпроекты

Два населенных пункта Ингушетии получат свыше 1,1 тыс. новых учебных мест к 2024 году

0

Власти затратят почти 920 млн руб. на строительство двух общеобразовательных школ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Новые образовательные объекты на 420 и 720 мест начали возводить в сельском поселении Верхние Ачалуки и в Сунже по национальному проекту «Образование», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в пресс-службе, на эти цели из федерального бюджета направят 919 млн руб. Проектно-сметная документация разработана и имеет положительное заключение экспертизы, определены и земельные участки.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Ингушетии начато строительство четырёх новых школ. Их возводят в населенных пунктах Троицкое, Нестеровское, Инарки и Сунжа. С учетом упомянутых двух общеобразовательных учреждений их стало шесть. Кроме этого, ведется строительство 21 школы, речь идет об объектах, переходящих с 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
Специалисты НБ Ингушетии стали победителями регионального этапа антикоррупционного конкурса
В Ингушетии школьники почтили память российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны
200 мешков мусора собрали волонтеры вдоль реки Асса в Ингушетии
В Ингушетии готовят к выпуску репертуарную книгу музыкальных произведений Раи Евлоевой
Сотрудники центра «Молодой патриот» провели в детских лагерях Ингушетии спортивные мероприятия
Энергетики вернули в Ингушетии украденные киловатты почти на 63 млн рублей
Национальная библиотека Ингушетии издала сборник стихов Зины Богатыревой
В приемной Президента России руководитель УФССП по Ингушетии проведет прием граждан
Летний читальный зал НБ Ингушетии предоставил сунженцам возможность весело и с пользой провести досуг
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Магомеду Боголову

Главное

Яндекс.Метрика

 