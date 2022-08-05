Два населенных пункта Ингушетии получат свыше 1,1 тыс. новых учебных мест к 2024 году

«Новые образовательные объекты на 420 и 720 мест начали возводить в сельском поселении Верхние Ачалуки и в Сунже по национальному проекту «Образование», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в пресс-службе, на эти цели из федерального бюджета направят 919 млн руб. Проектно-сметная документация разработана и имеет положительное заключение экспертизы, определены и земельные участки.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Ингушетии начато строительство четырёх новых школ. Их возводят в населенных пунктах Троицкое, Нестеровское, Инарки и Сунжа. С учетом упомянутых двух общеобразовательных учреждений их стало шесть. Кроме этого, ведется строительство 21 школы, речь идет об объектах, переходящих с 2021 года.