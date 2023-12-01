Субсидии

Ингушетия получит более 20 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов

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На обеспечение жильем инвалидов Ингушетия дополнительно получит более 20,5 млн рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании, которое позволит улучшить жилищные условия более 400 семей в 16 субъектах федерации.

Жилье можно получить или приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Единовременную выплаты можно направить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту или уплату долга по ипотеке.

Также свыше 15,5 млн рублей будет выделено аграриям республики.

На сайте кабинета министров отмечается, что за счет субсидий участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию новых рабочих мест.

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