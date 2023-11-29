Ингушетия получит около 137 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения

В документе отмечается, что Ингушетии выделено 136971,8 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, на эти деньги планируется закупить медицинское оборудование, автомобили для доставки пациентов в больницы и выезда бригад медиков, а это особенно важно для жителей отдаленных сел.

«Программа хорошо воспринимается и жителями республики, и медработниками. Благодаря модернизации первичного звена в регионе проведен капитальный ремонт в пяти объектах, приобретено 11 единиц автотранспорта и 94 единицы медтехники, построено три учреждения здравоохранения в сельских поселениях Кантышево, Сурхахи и Южное. Вводимые объекты обеспечат население комфортом, необходимыми медицинскими услугами и рабочими местами, что очень важно», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Также республика получит 46,5 млн рублей, которые будут направлены на единовременные компенсации врачам и медицинскому персоналу за работу в сельской местности в рамках программы «Земский доктор».

«Программа позволяет выровнять кадровый дисбаланс, поскольку ее условия создают потенциальную возможность привлекать в медицину на селе специалистов высокой квалификации. У нас 330 медиков трудоустроились в учреждения здравоохранения сельских населенных пунктов, еще 13 кандидатур находятся на рассмотрении. Это взаимовыгодная программа как для государства, так и для медицинских работников», — подчеркнул Глава региона.