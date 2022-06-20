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Ингушетия запустит совместные инвестпроекты с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией

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Руководство Ингушетии намерено наладить сотрудничество в различных сферах и запустить ряд совместных проектов с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией, сообщил ТАСС Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«В нашем инвестиционном портфеле 40 проектов, мы будем работать с Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией. Недавно туда ездила делегация, мы изучаем потенциал, и есть уже конкретные предложения, осенью уже будут реализованы первые планы. Планируем реализацию совместных проектов», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, Белоруссия выразила готовность поставлять в Ингушетию сельскохозяйственную технику, а также технику для строительства дорог.

«Мы уже пригласили их бизнесменов и туроператоров на инфотур к нам, чтобы они ознакомились с нашими возможностями, мы могли наладить сотрудничество и в сфере туризма. Правительством региона также прорабатываются разные возможности развития товарооборота и с другими странами, в частности, с Китаем», — добавил Глава республики.

Калиматов также отметил, что регион имеет возможность экспорта продукции птицекомплекса «Южный», который занимается переработкой мяса индейки.

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