ПМЭФ

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил федеральный центр за поддержку Ингушетии

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В интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ-2022 Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил федеральный центр за внимание к республике и поддержку.

Калиматов отметил, что доволен работой на форуме, регион уже заключила два соглашения о сотрудничестве, еще один договор в сфере образования будет подписан сегодня, 17 июня.

По его словам, в плане социально-экономического развития субъекта все они содержат определенные перспективы.

«Хочу отметить, что подписание этих документов является результатом участия в жизни республики высшего руководства России — Президента Российской Федерации Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вице-премьера России Александра Новака и других. Рабочие встречи с ними и их деятельная помощь и внимание задали новый вектор социально-экономическому развитию Ингушетии. Огромное им всем спасибо», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

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