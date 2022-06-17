Махмуд-Али Калиматов поблагодарил федеральный центр за поддержку Ингушетии

Калиматов отметил, что доволен работой на форуме, регион уже заключила два соглашения о сотрудничестве, еще один договор в сфере образования будет подписан сегодня, 17 июня.

По его словам, в плане социально-экономического развития субъекта все они содержат определенные перспективы.

«Хочу отметить, что подписание этих документов является результатом участия в жизни республики высшего руководства России — Президента Российской Федерации Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вице-премьера России Александра Новака и других. Рабочие встречи с ними и их деятельная помощь и внимание задали новый вектор социально-экономическому развитию Ингушетии. Огромное им всем спасибо», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.