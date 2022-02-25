Количество безналичных операций по картам в Ингушетии в прошлом году выросло на 56%

Об этом было сообщено на заседании координационного совета при полномочном представителе Президента России в СКФО, прошедшем в режиме видеосвязи с участием первого заместителя главы правительства Ингушетии Олега Фурсова.

Отмечалось, что на территории республики на 1 января текущего года установлено 1446 банкоматов и электронных терминалов, темпы прироста количества которых составило 16,3%. Дефицит устройств по приему платежных карт по-прежнему остро прослеживается в отдаленных и малонаселенных селах.

Вице-премьер сообщил, что, несмотря на явное улучшение показателей, работу региональное правительство продолжает, ускоряя темпы, из-за отсутствия ранней базы. Деятельность по развитию системы безналичного расчета начата в марте 2019 года, когда в Южном главном управлении Банка России в Краснодаре состоялась презентация и подписание плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2020 годы по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на территории региона в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

Правительством республики ежегодно проводилось исследование по вопросу о состоянии финансовой доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций, об уровне финансовой грамотности населения, а также мероприятия по развитию национального платежного инструмента.

В Ингушетии организована безналичная оплата государственных и муниципальных услуг в МФЦ (охват 100%), реализованы проекты безналичных платежей на транспорте, в учреждениях здравоохранения и образования. Электронными терминалами оснащены около 50% дошкольных учреждений и 100% государственных учреждений здравоохранения, оказывающих платные услуги.

Кроме того, в республике проводились мероприятия по финансовому просвещению жителей в очном формате и онлайн, созданы пункты финансового просвещения и на площадках МФЦ в отдаленных населенных пунктах Алкун, Аршты, Чемульга, Ольгети, Гули, Ляжги, Аки-Юрт и других.

Рабочие встречи, совещания с органами исполнительной власти региона, кредитными организациями, администрациями муниципальных образований, ГУП «Ингушавтотранс», ГКУ «МФЦ» способствовали повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на территории субъекта. Руководством региона систематически организуется информирование финансовых организаций, субъектов экономики о реализуемом региональном проекте, о финансовых технологиях, позволяющих осуществлять дистанционное обслуживание населения и субъектов МСП в отдаленных и малонаселенных пунктах, в том числе проектах удаленной (в том числе биометрической) идентификации (аутентификации), система быстрых платежей, системы дистанционной дистрибуции финансовых продуктов и их регистрации (проект «Маркетплейс»), о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России.

Фурсов подчеркнул, что в Ингушетии рынок кредитных услуг недостаточно развит.

«У нас наблюдается рост инвестиционной привлекательности, пошли инвестиции в основной капитал. Мы, к сожалению, кредитуемся за пределами Ингушетии, что ненормально. Просьба пойти нам навстречу, включить в проект постановления предложение Южному главному управлению ЦБ России оказать содействие в открытии филиалов ведущих банков в регионе», — отметил вице-премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.