Летний читальный зал НБ Ингушетии приглашает жителей Карабулака на свои мероприятия

Многофункциональный мобильный культурный центр библиотеки, оснащенный новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый, расположился сегодня, 5 июля, в парке Славы. В течение дня здесь будут проходить встречи, викторины, игры, обзоры книг и беседы о литературе. Любителей чтения ждут новые книги и журналы, которые можно читать на свежем воздухе.

Также библиотекари подготовили программу презентаций сетевых библиотечных проектов, которую представят в рамках работы летнего читального зала.