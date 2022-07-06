Музей ИЗО Ингушетии получил в дар копию книги «Хаджи-Мурат» Толстого 1935 года издания

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков, этот ценный подарок сделала Хава Акиева, супруга ныне покойного профессора Хасолта Акиева. Сама книга, оригинал которой без сомнений украсил бы любую библиотеку, хранится в личной коллекции Акиевых.

Повесть «Хаджи-Мурат», переведенная с русского языка на ингушский, издана в 1935 году и напечатана на существовавшей в 1923-1938 годы латинской графической основе ингушской письменности. В книге содержится 33 графических рисунка Гази-Магомеда Даурбекова, чьё творческое наследие практически полностью утеряно в связи с известными трагическими событиями в жизни ингушского народа.

«Сотрудники музея по крупицам собирают сведения о творчестве первых ингушских художников, и фотографии представленных в книге иллюстраций, несомненно, пополнят этот материал», — отметил Гаирбеков.