Основной этап ЕГЭ в Ингушетии пройдет в 9 пунктах проведения экзаменов

«Ведомством осуществляются все организационные и технологические мероприятия для недопущения нарушений при проведении государственной итоговой аттестации. Также закуплено необходимое оборудование для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. В текущем году проведено 100% обновление видеонаблюдения во всех пунктах проведения экзаменов, установлены IP камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, позволяющие охватить всю аудиторию», — сказала Эсет Бокова.

По ее словам, с 2021 года регион перешел на технологию доставки экзаменационных материалов посредством Интернета, печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования. Все пункты оснащены высокопроизводительными принтерами, автоматизированными рабочими местами и сканерами.

«Минобразования установлено взаимодействие со структурами всех уровней, осуществляющих организационно-техническое и информационное обеспечение ЕГЭ, в МРСК Северного Кавказа согласованы вопросы по обеспечению пунктов проведения экзаменов бесперебойной подачей электроэнергии в дни проведения экзаменов. На всех пунктах будет организована служба медицинской помощи», — добавила Бокова.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что выпускникам, в первую очередь, нужно создать комфортные условия.

«У нас в массе своей умные дети, при встречах с ними видишь, как горят глаза. Это подтверждает участие и победы наших школьников в различных межрегиональных, российских и международных конкурсах и олимпиадах. Но, дети — есть дети. Они при наличии знаний могут растеряться. Поэтому очень важно создать такие условия, чтобы выпускники чувствовали себя комфортно. Задача чиновников, преподавателей, родителей психологически их подготовить к ЕГЭ, а в экзаменационных пунктах создать теплую, я бы сказал, творческую обстановку, чтобы дети могли без лишних волнений показать свои знания», — отметил Глава республики.

Министр также отметила, что в этом году будет организовано общественное наблюдение за мониторингом проведения государственной итоговой аттестации федеральными общественными наблюдателями из других субъектов России в количестве 25 человек. В целях подготовки всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2022 году, на базе Института повышения квалификации работников образования республики проведены обучающие мероприятия.

Ранее сообщалось, что для более эффективной работы и соблюдения сроков подготовки специалистов, привлекаемых к ЕГЭ, в текущем году проходит дистанционное обучение более 1000 работников системы образования на учебной платформе, организованной ФЦТ. Активно ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2022 году.