Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги

Настоящим подарком ценителям современной ингушской поэзии станут сборники стихов, написанные на родном языке, «Лорабелаш барт» («Берегите согласие»), «Безама гIалаш» («Башни любви»), «Бахалба безам» («Пусть живет любовь»). Книги вышли в свет в 2021 году в издательстве «Кеп» в Назрани, они выполнены в очень хорошем качестве и удобном для чтения формате.

«Творчество Дауда Хамхоева любят многие ценители поэтического слова. Его можно назвать и поэтом-мудрецом, который ненавязчиво и с любовью к людям обращает внимание читателя на самое главное в жизни — быть настоящим человеком, жить в ладу с миром и с самим собой, и гражданским поэтом, воспевающим любовь к родине, переживающим судьбу народа, и поэтом-лириком, касающимся самых трепетных, тонких струн души», — рассказала директор учреждения Радима Газдиева.

От лица всего коллектива она выразила благодарность поэту за этот дар и пригласила поклонников его творчества познакомиться с новыми книгами в читальном зале. Газдиева отметила, что сборники изданы небольшим тиражом, поэтому вряд ли их можно будет встретить на полках книжных магазинов Ингушетии.