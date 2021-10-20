Национальная библиотека

Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги

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Известный ингушский поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке республики свои новые книги, сообщила пресс-служба учреждения.

Настоящим подарком ценителям современной ингушской поэзии станут сборники стихов, написанные на родном языке, «Лорабелаш барт» («Берегите согласие»), «Безама гIалаш» («Башни любви»), «Бахалба безам» («Пусть живет любовь»). Книги вышли в свет в 2021 году в издательстве «Кеп» в Назрани, они выполнены в очень хорошем качестве и удобном для чтения формате.

«Творчество Дауда Хамхоева любят многие ценители поэтического слова. Его можно назвать и поэтом-мудрецом, который ненавязчиво и с любовью к людям обращает внимание читателя на самое главное в жизни — быть настоящим человеком, жить в ладу с миром и с самим собой, и гражданским поэтом, воспевающим любовь к родине, переживающим судьбу народа, и поэтом-лириком, касающимся самых трепетных, тонких струн души», — рассказала директор учреждения Радима Газдиева.

От лица всего коллектива она выразила благодарность поэту за этот дар и пригласила поклонников его творчества познакомиться с новыми книгами в читальном зале. Газдиева отметила, что сборники изданы небольшим тиражом, поэтому вряд ли их можно будет встретить на полках книжных магазинов Ингушетии.

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