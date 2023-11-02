Прокуратура Назрани Ингушетии требует закрыть четыре АГЗС
Прокуратурой Назрани в Магасский районный суд направлены исковые заявления о запрете деятельности четырех автомобильных газозаправочных станций, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Ранее при проведении проверки установлено, что АГЗС, расположенные на территории города, эксплуатируются в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности и защите прав потребителей, а также земельного законодательства.
Также у владельцев отсутствуют лицензии на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, не заключены договоры с аварийно-спасательными службами по локализации и ликвидации последствий аварии и так далее.
Рассмотрение актов находится на контроле прокуратуры города.
Ранее «Ингушетия» информировала, что межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Тимуром Фаттаховым создана в республике для проверки АЗС на предмет правомерности их деятельности, а также принятия мер по устранению нарушений, допущенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории региона реализацию ГСМ.
Перед комиссией стоит задача провести анализ деятельности хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения требований действующего законодательства.