Прокуратура Назрани Ингушетии требует закрыть четыре АГЗС

Ранее при проведении проверки установлено, что АГЗС, расположенные на территории города, эксплуатируются в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности и защите прав потребителей, а также земельного законодательства.

Также у владельцев отсутствуют лицензии на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, не заключены договоры с аварийно-спасательными службами по локализации и ликвидации последствий аварии и так далее.

Рассмотрение актов находится на контроле прокуратуры города.

Ранее «Ингушетия» информировала, что межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Тимуром Фаттаховым создана в республике для проверки АЗС на предмет правомерности их деятельности, а также принятия мер по устранению нарушений, допущенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории региона реализацию ГСМ.

Перед комиссией стоит задача провести анализ деятельности хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения требований действующего законодательства.